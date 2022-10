Primetime-Check

Wie erfolgreich war «Fritzie – Der Himmel muss warten»? Glückte die «Rosins Restaurants»-Rückkehr bei Kabel Eins?

6,83 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren verfolgten am Donnerstag um 20.15 Uhr die Ausgabe „Gute Nachrichten“ von. Der 90-minütige Kriminalfilm holte 26,4 Prozent bei allen sowie 11,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Es folgtenundmit 2,71 sowie 1,98 Millionen Zusehern, die 12,0 und 10,3 Prozent Marktanteil ergatterten. 6,8 und 6,9 Prozent bei den jungen Menschen wurden verbucht.Die zwei letzten-Folgen überzeugten nur 2,91 sowie 2,87 Millionen Zuschauer, die Sendung fuhr jeweils 11,2 Prozent Marktanteil ein. Bei den jungen Menschen waren 4,0 sowie 4,1 Prozent dabei. Dasundverzeichneten 3,79 sowie 2,63 Millionen Zuschauer, es wurden 16,6 und 14,9 Prozent ermittelt. 7,7 und 6,5 Prozent der 14- bis 49-Jährigen waren dabei.mit dem Thema „Mode. Macht. Missbrauch: Das skrupellose Geschäft mit jungen Models“ interessierte 0,96 Millionen Zuseher und fuhr 7,0 Prozent in der Zielgruppe ein.brachte ProSieben 0,42 Millionen Zuschauer und 4,3 Prozent der Werberelevanten. Bei Sat.1 sicherte sich1,18 Millionen Zuschauer und verbuchte 9,2 Prozent bei den jungen Leuten.Der Staffelstart vonwollten 0,78 Millionen Zuschauer nicht verpassen, die Sendung fuhr 6,4 Prozent Marktanteil ein. Danach sicherte sich das8,4 Prozent.lockte 0,60 Millionen Zuschauer zu RTLZWEI , sodass 4,9 Prozent in der Zielgruppe erzielt wurden. Die ersten zwei-Filme sicherten sich 1,50 und 1,11 Millionen VOX-Zuschauer, bei den Umworbenen waren 9,7 und 9,0 Prozent dabei.