«Verkauft & Zugelassen»: Sonntagmittag bleibt Autozeit bei Nitro

TV-News

Der RTL-Spartensender zeigt ab November neue Folgen des Autohändler-Formats. Außerdem hat RTLup neue Folgen von «Anwälte der Toten» angekündigt.

Im vergangenen November startete bei Nitro am Sonntagmittag das neue Format, das immer in Doppelfolgen ausgestrahlt wurde. Die zehn Episoden bescherten dem Spartensender sehr wechselhafte Einschaltquoten – in der Zielgruppe erreichte man zwischen schlechten 1,0 und sehr guten 2,6 Prozent –, weswegen die nun angekündigte neue Runde lediglich drei Doppelfolgen, insgesamt also sechs Folgen umfasst. Der Startschuss fällt am 6. November um 12:50 Uhr.Dann versucht Autohändler Michael Giese eine 11-Meter-Stretchlimousine zu verkaufen. Doch das 325 PS-Ungetüm hat die beste Zeit hinter sich: Der Lack ist ab, das Blech rostet, die Elektronik ist hin und auch die Klimaanlage läuft nicht mehr. Außerdem kauft das Team von OM Classics den DDR-Klassiker Trabant P601, allerdings funktioniert dessen Revolver-Schaltung nicht einwandfrei. Folge zwei des Tages beschäftigt sich mit Ruhrpott-Autohändler Wissam Chahine, dessen 18-jähriger Neffe Bilal ebenfalls Autohändler werden will. Seine erste Aufgabe: Er soll dem 65-jährigen Harald einen Peugeot 308 verkaufen.Ein weiterer RTL-Spartensender, RTLup, hat derweil für den Sonntagabend Neuware vonangekündigt. Von der Sendung werden aktuell auf dem 22-Uhr-Sendeplatz alte Folgen wiederholt. Ab dem 6. November startet die vierte Staffel, die sechs Episoden umfasst. In der ersten Folge geht es um den emotionalen Fernsehauftritt von Ingo P. im Januar 2018. Er sucht seine vermissten Eltern, wird aber selbst verdächtigt, da seine Aussage voller Widersprüche ist. Kurze Zeit später machen die Ermittler eine grausame Entdeckung. Außerdem: Anfang der 90er Jahre verschwinden in Celle, Salzwedel und Hof drei kleine Jungs spurlos. Die Polizei vermutet einen Serienmörder, und die einzige Spur ist ein blauer Opel Kadet.