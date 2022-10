«Der Trödeltrupp»: RTLZWEI vereint Stammbesetzung einmalig

TV-News

Der 1. November steht ganz im Zeichen des Trödeltrupps, denn den gesamten Tag über zeigt der Sender das Format. Am Abend steht dann eine neue Folge mit alter Besetzung an.

Totgesagte leben länger – und das natürlich besonders am Feiertag, an dem an besonders an die Toten gedacht wird. RTLZWEI zeigt am 1. November um 20:15 Uhr eine neue Folge vonin Originalbesetzung mit Otto, Mauro und Sükrü. Auf die drei Freunde und Kollegen wartet ein Spezialfall bei Familie Bormann in Hessen, das Rentner-Ehepaar Lydia und Herbert sind passionierte Trödler. Beide teilen die Leidenschaft für alte Möbel, aus der einst ein Nebenverdienst wurde. In den vergangenen Jahrzehnten haben sich jedoch etliche Möbelstücke angehäuft, die niemand kaufen möchte – vor allem weil Herbert ganz besondere Preisvorstellungen für seine kleinen Schätze hat.Das Paar möchte sich von dem schlecht laufenden Geschäft trennen und lieber mehr Zeit mit den Enkelkindern verbringen, weshalb sie die Hilfe des Trödeltrupps brauchen. Nach der obligatorischen Schatzsuche steht eine große Verkaufsauktion an, die die Wunschsumme der Familie einbringen soll. Zusätzlich lassen die drei Experten ihre Kontakte spielen und sind wie nie zuvor voll in ihrem Element auf der Suche nach dem höchsten Kaufangebot.«Der Trödeltrupp» ist seit 2009 fester Bestandteil im deutschen Fernsehen und kommt auf über 700 Episoden. Der 1. November steht ganz im Zeichen des Trödeltrupps. Ab dem frühen Morgen werden beliebte Folgen des Formats zu sehen sein. Um 20:15 Uhr startet dann die neue Episode bei RTLZWEI . Sie ist bereits sieben Tage vor Ausstrahlung bei RTL+ im Premium-Bereich verfügbar und danach weitere 30 Tage lang kostenlos abrufbar. Produziert wird das Format von der Good Times.