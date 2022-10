Streit zwischen FOX und Kabelnetzbetreiber

Wirtschaft

Die Fox-Sender könnten bei Altice bald nicht mehr zu sehen sein.

Abonnenten des Optimum-Kabeldienstes von Altice USA müssen damit rechnen, dass sie tagelang ohne die Fox-Übertragungen von NFL-Football und der Post-Season der Major League Baseball auskommen müssen, falls die Vertragsgespräche zwischen den beiden Parteien scheitern.Fox beginnt damit, Altice-Abonnenten über Nachrichten auf seinen Sendern und Kabelnetzen mitzuteilen, dass sie mit einer möglichen Unterbrechung des Programmangebots rechnen müssen. Fox und Altice haben nach Angaben einer mit der Angelegenheit vertrauten Person in den letzten Wochen Gespräche geführt, seien aber in Bezug auf die Bedingungen noch "weit auseinander". Der derzeitige Vertrag der beiden Unternehmen soll am Freitag um Mitternacht auslaufen, so die Person. In der Zwischenzeit glaubt Altice, dass Fox Tariferhöhungen anstrebt, die für die Abonnenten belastend wären.Rund 2,5 Millionen Abonnenten könnten davon betroffen sein. Altice bietet seinen Kunden Dienste in verschiedenen Regionen des Landes an, aber das größte und lukrativste Gebiet ist die Gegend um New York City. Altice bietet Kabeldienste in und um Long Island und in Teilen im Süden Connecticuts an."Fox ist nach wie vor bestrebt, mit Altice eine faire Vereinbarung über die weitere Verbreitung unserer Sender durch Optimum zu erzielen. Trotz unserer monatelangen Bemühungen bedauern wir, dass Altice weiterhin eine Sonderbehandlung fordert und marktübliche Bedingungen ablehnt, was uns dazu zwingt, unsere treuen Zuschauer vor einem möglichen Blackout aller Fox-Kanäle durch Optimum zu warnen", so Fox Corp. in einer Erklärung.