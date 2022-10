Audio Now startet Podcast mit Köster und Zeigler

Vermischtes

Der Chefredakteur des Fußballkultur-Magazins ‚11Freunde‘ und der Moderator von «Zeiglers wunderbaren Welt des Fußballs» sprechen ab der kommenden Woche über die Welt des runden Leders.

Die Fusion von RTL und Gruner + Jahr trägt weitere Früchte: Mit Arnd Zeigler und Philipp Köster vereint Audio Now im neuen Podcastdie beiden wohl prominentesten Stimmen aus dem Bereich Fußballkultur. Köster, seines Zeichens Chefredakteur des Fußballkultur-Magazins ‚11Freunde‘, Bielefeld-Anhänger und ntv-Experte, und Zeigler, Moderator von [[Zeiglers wunderbarer Welt des Fußballs, Stadionsprecher von Werder Bremen und RTL-Experte, blicken ab dem 20. Oktober immer donnerstags auf das kommende Bundesliga-Wochenende voraus und geben zudem Einblicke in ihre tägliche Arbeit bei Print und Fernsehen. Zeigler und Köster lassen darüber hinaus auch prominente Gäste zu Wort kommen.„Ich kenne und schätze Arnd seit vielen Jahren und fand es immer schade, nicht auch mal zusammenzuarbeiten. Umso schöner, dass wir jetzt diesen Podcast zusammen machen. Ich verspreche auch, dass ich nicht zuviel über meinen Lieblingsverein Arminia Bielefeld jammern werde“, erklärt Philipp Köster.Arnd Zeigler fügt an: „‘11Freunde‘ und «Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs» schauen ganz ähnlich auf den Fußball. Mit Freude am Spiel, mit Kritik an manchem Wahnsinn, mit viel Nostalgie und vor allem mit großer Leidenschaft. Das alles soll sich in unserem Podcast wiederfinden.“«Zeigler und Köster – Der Fußball-Podcast von 11Freunde» ist bei Audio Now und überall sonst, wo es Podcasts gibt, verfügbar.