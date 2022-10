Im Dezember hängt Trevor Noah seinen Job an den Nagel

US-Fernsehen

Comedy Central muss sich beeilen, um für das kommende Jahr einen neuen Moderator für die «Daily Show» zu präsentieren.

Dieläuft auf ihre letzten Tage zu – denn Trevor Noah hört auf. Der Comedian, der bereits im siebten Jahr die Sendung des Senders Paramount Global moderiert, wird am 8. Dezember zum letzten Mal in der Sendung auftreten. Der Zeitplan gibt Noah die Möglichkeit, die Sendung zu moderieren, während die Besetzung für ein Midtearm-Special nach Atlanta reist, und auf seine Zeit bei der Serie zurückzublicken.Comedy Central wird die Sendung nach Noahs Abschied in eine Pause schicken und plant, sie am 17. Januar im Rahmen einer "Neuerfindung", wie es der Sender nennt, wieder aufzunehmen. Comedy Central hat keinen Nachfolger für Noah benannt, aber es wird vermutet, dass sie einige der Korrespondenten der Show in ihre Überlegungen mit einbeziehen.Noah, der die Sendung 2015 aus der weitgehenden Anonymität heraus von Jon Stewart übernommen hatte, verriet seine Ausstiegspläne dem Publikum bei einer Aufzeichnung der Sendung Ende September in New York: "Ich habe es geliebt, diese Show zu moderieren. Es war eine meiner größten Herausforderungen. Es war auch eine meiner größten Freuden. Ich habe es geliebt, herauszufinden, wie ich die Leute zum Lachen bringen kann, selbst wenn die Geschichten an den schlimmsten Tagen besonders beschissen sind."