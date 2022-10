Quotencheck

„Urlaubsbetrügern auf der Spur“ oder „Peter Giesel retten den Urlaub“ – ganz egal, Hauptsache «Achtung Abzocke». Wie lief es in den vergangenen Wochen für das Kabel-Eins-Format?

Aus der Programmgestaltung von Kabel Eins am Donnerstagabend wurde man in den vergangenen Wochen nicht zwangsläufig schlau. Zwischen Anfang Juli und Mitte August sendete man insgesamt acht Folgen von, wobei nur sechs Ausgabe Neuware darstellten. Anfang September war zweimal «Ab ins Kloster!» zu sehen, ehe Peter Giesel zurückkehrte und „den Urlaub rettete“. Davon waren aber ebenfalls nur zwei Folgen neu, die dritte war eine Best-of-Ausgabe und die vierte eine Wiederholung.Die erste neue Ausgabe war von 0,67 Millionen Zuschauern ab drei Jahren gefragt, was Kabel Eins und Peter Giesel einen leicht unterdurchschnittlichen Marktanteil von 2,6 Prozent einbrachte. In der Zielgruppe lief es dagegen sehr gut, denn am 15. September saßen 0,30 Millionen 14- bis 49-Jährige vor dem Fernseher, was 5,4 Prozent Sehbeteiligung einbrachte.Eine Woche später blieb die Gesamtreichweite unverändert, der Marktanteil stieg jedoch hauchzart auf 2,7 Prozent. In der Zielgruppe lief es weiterhin ordentlich, denn diesmal markierte «Achtung Abzocke» 0,26 Millionen Umworbenen und einen Marktanteil von 4,8 Prozent. Mit der Best-of-Folge hielt der Abwärtstrend in der Zielgruppe an. 0,24 Millionen Jüngere sorgten für 4,2 Prozent. Insgesamt sahen 0,61 Millionen zu, der Marktanteil belief sich auf 2,4 Prozent.Als Abschluss der «Achtung Abzocke»-Sendestrecke sendete Kabel Eins wie erwähnt ein Best-Of unter dem Titel „Urlaubsbetrügern auf der Spur“. Die Strategie ging auf. Die Reichweite stieg am 6. Oktober auf 0,73 Millionen, der Marktanteil lag bei 3,0 Prozent. In der Zielgruppe hielt sich das Ergebnis konstant bei 0,24 Millionen werberelevanten Zuschauern, die Einschaltquote stieg auf 4,5 Prozent.Im Mittel kam Kabel Eins mit den vier gesendeten «Achtung Abzocke»-Ausgaben auf 0,67 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, die einen ausbaufähigen Marktanteil von 2,7 Prozent generierten. In der Zielgruppe wurden 0,26 Millionen 14- bis 49-Jährige gemessen sowie eine relative Sehbeteiligung von ordentlichen 4,7 Prozent. Im Juli und August lag die Durchschnittsreichweite bei 0,68 Millionen und die Marktanteile bei 3,0 und 5,8 Prozent. Gemessen am Aufwand den Kabel Eins nun betrieb, ist das Ergebnis zufriedenstellend.