«Hardy Boys» enden nach Staffel drei

US-Fernsehen

Die Serie des Streamingdienstes Hulu geht schon bald zu Ende.

hat mit der Produktion seines letzten Kapitels begonnen. Die kanadische Live-Action-Kinderserie des Corus Entertainment Studios Nelvana und Lambur Productions endet nach drei Staffeln. Die Dreharbeiten für die letzten acht einstündigen Episoden sind in Toronto und im Süden Ontarios, Kanada, im Gange. Es wird erwartet, dass die Geschichte nach den Cliffhanger-Ereignissen der zweiten Staffel fortgesetzt wird und die Jungs und ihre Freunde dabei begleitet, wie sie weitere Geheimnisse und Verschwörungen aufdecken. In der Zwischenzeit setzen sie die Karte ihres Urgroßvaters zusammen, um ein mächtiges Relikt zu finden, bevor es in die falschen Hände gerät."Es war von Anfang an eine Freude, mit Lambur Productions, Hulu und YTV an «The Hardy Boys» zu arbeiten und diese kultigen Charaktere und fesselnden Abenteuer einer neuen Generation vorzustellen", sagte Pam Westman, Präsidentin von Nelvana."Die außergewöhnliche Besetzung und die Crew haben die verehrten Abenteuer der Hardy Boys zum Leben erweckt, das Publikum auf der ganzen Welt begeistert und Preise und Kritikerlob geerntet. Jetzt, wo die Serie zu Ende geht, freuen wir uns darauf, den Fans in einer wilden letzten Staffel weitere Rätsel, überraschende Wendungen und Lacher zu bieten", so Westman weiter.