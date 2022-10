«Chicago Med»-Urgestein verlässt die Serie

US-Fernsehen

Die finale Episode mit dem Darsteller wird erst im Dezember ausgestrahlt.

Die amerikanische Serieverliert einen weiteren Arzt. Brian Tee, der Dr. Ethan Choi darstellt, wird die Dick-Wolf-Serie nach acht Staffeln verlassen. Seine letzte Folge wird Episode neun sein, "Could Be The Start Of Something New", die am 7. Dezember ausgestrahlt wird. Außerdem wird Tee für Folge 16 zurückkehren und sein Regiedebüt geben.Tee spielt in dem NBC-Medizindrama seit dem Debüt der Serie im Jahr 2015 mit. Während er in 131 Episoden zu sehen war, fehlte er für einen Großteil der siebten Staffel, da er «Expats» drehte, eine kommende Serie für Amazon Prime Video. In der Premiere von Staffel acht verarbeitet Ethan den Tod seines Vaters, als er seine Ex April (Yaya DaCosta) wiedertrifft, die die Serie am Ende der sechsten Staffel verlassen hat."Wir haben darüber gesprochen, was wir storytechnisch machen wollen, besonders mit Ethan und der Lösung dieser Beziehung. Wir sind nie wirklich dazu gekommen, es zu beenden. Wir wollten das wirklich, also haben wir sie gefragt, ob sie dafür zurückkommen würde", sagte Co-Showrunnerin Diane Frolov damals und merkte an, dass DaCosta in dieser Staffel wieder auftritt. "Sie sind sich nicht sicher, wo die anderen stehen, also werden sie das vorsichtig angehen." Außerdem wird ihre Rückkehr "eine Lösung für Aprils Beziehung zu Ethan bringen".