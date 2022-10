Zooey Deschanel dreht für «Physical»

US-Fernsehen

Der «New Girl»-Star wird in der dritten Staffel der Apple-Serie mitwirken.

Zooey Deschanel wird für die dritte Staffel vonzur Besetzung stoßen. Sie schließt sich dem Cast an, der Rose Byrne, Dierdre Friel, Della Saba, Lou Taylor Pucci, Paul Sparks, Ashley Liao und Geoffrey Arend umfasst. Deschanel wird Kelly spielen, die als "ehemaliger Sitcom-Star, der in die aufstrebende Fitnessbranche einsteigt" beschrieben wird.Die halbstündige, düstere Komödie "spielt im Strandparadies des sonnigen San Diego der 1980er Jahre und folgt Sheila Rubin (Byrne), einer leise gequälten, scheinbar pflichtbewussten Hausfrau, die ihren klugen, aber umstrittenen Ehemann bei seiner Kandidatur für die Staatsversammlung unterstützt", heißt es in der Inhaltsangabe. Sheila findet in der Welt der Aerobic ihre eigene Zuflucht vor ihren täglichen Sorgen, doch auch das bringt eine Reihe von Problemen mit sich."«Physical» wird von Tomorrow Studios (einer Partnerschaft mit ITV Studios) produziert, wobei Byrne die Hauptrolle spielt und als ausführende Produzentin fungiert, sowie von der Schöpferin, Autorin und ausführenden Produzentin Annie Weisman stammt. Regie führt Stephanie Laing, die auch als ausführende Produzentin fungiert, zusammen mit Marty Adelstein und Becky Clements für Tomorrow Studios, Craig Gillespie und Byrne. Alissa Bachner fungiert als Co-Executive Producer.