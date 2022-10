«The Crown»: Tod von Lady Di soll sensibel behandelt werden

England

Schon bald startet die neue Staffel der Netflix-Serie, in deren Mittelpunkt das britische Königshaus steht.

Die Produzenten der Netflix-Hitseriebereiten sich darauf vor, die Szenen zu drehen, die zum Tod von Prinzessin Diana führen. Die Szenen sollen in den nächsten zwei Wochen mit Elizabeth Debicki in der Rolle der Diana gedreht werden. Eine Quelle sagte dem Branchenmagazin „Variety“, dass es im Produktionsteam einen starken Wunsch gibt, "es richtig zu machen und sensibel damit umzugehen".Nicht nur Dianas Söhne, die Prinzen William und Harry, sind noch am Leben und trauern weiter, sondern der britische König nimmt auch 25 Jahre nach ihrem Tod bei einem Autounfall in Paris im Alter von 36 Jahren immer noch einen besonderen Platz in den Herzen der Öffentlichkeit ein.Obwohl die Macher von «The Crown» nicht vorhaben, den Moment des Unfalls zu zeigen, werden sie die Szenen vor und nach dem Unfall darstellen. Die Serie «The Crown», die derzeit ihre sechste und vermutlich letzte Staffel dreht, war schon immer innovativ, wenn es darum ging, welche Episoden aus dem Leben der britischen Königsfamilie auf dem Bildschirm gezeigt werden, und hielt sich oft von allem Offensichtlichen fern, um intimere Momente zu zeigen.