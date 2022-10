«The Joy Luck Club» bekommt ein Sequel

Kino-News

Der neue Spielfilm soll von «Rain Man»-Drehbuchautor Ron Bass geschrieben werden.

Die Romanautorin Amy Tan und der Oscar-prämierte «Rain Man»-Drehbuchautor Ron Bass sind an Bord, um eine Fortsetzung vonzu liefern, dem Film aus dem Jahr 1993, der neue Wege für die Darstellung asiatischer Amerikaner beschritt. Der neue Film wird von Ashok Amritrajs Hyde Park Entertainment Group produziert, wobei Ashok und Priya Amritraj neben Tan, Bass und Jeff Kleeman als Produzenten fungieren. Ein Regisseur wurde noch nicht bekannt gegeben.Der ursprüngliche «Joy Luck Club», bei dem Wayne Wang Regie führte, war eine epische, generationenübergreifende Saga über chinesische und chinesisch-amerikanische Mütter und Töchter, deren Geschichte, Erzählungen und Leben miteinander verwoben sind, während sie das Leben meistern. Zu den Clubmitgliedern gehörten die von Tsai Chin, France Nuyen, Lisa Lu und Kieu Chinh gespielten Charaktere. Zum Ensemble zählten auch Tamlyn Tomita, Rosalind Chao und Russell Wong.Der ursprüngliche Film wurde im September 1993 in begrenztem Umfang in den Kinos gezeigt und lief auch auf dem Toronto International Film Festival. Er spielte in Nordamerika rund 28 Millionen Dollar ein und wurde für einen BAFTA Award für das beste adaptierte Drehbuch nominiert. "Jetzt ist es wichtiger denn je, authentische Geschichten über die asiatisch-amerikanische Erfahrung zu erzählen, und wir glauben, dass dieser Film mit seiner auf Menschlichkeit und Verbundenheit basierenden Erzählung ein breites Publikum ansprechen wird", so Ashok Amritraj.