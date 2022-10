Warner Bros. will Autoren-Workshops behalten

US-Fernsehen

Die Ausbildung der neuen Schreiberlinge soll aber den gesamten Konzern umfassen.

Die Entscheidung von Warner Bros. Discovery, sein langjähriges Trainingsprogramm für Autoren und Regisseure einzustellen, die der Konzern am Dienstag im Rahmen einer Reihe von Entlassungen und Budgetkürzungen bei der Warner Bros. TV Group bekannt gab, rief heftige Kritik aus verschiedenen Teilen der Branche hervor, darunter eine scharfe Stellungnahme der Directors Guild of America am Mittwoch.Was Warner Bros. Discovery jedoch noch nicht erklärt hatte – und am Mittwoch schnell bekannt gab – ist, dass der Writers Workshop und der Directors Workshop weiterbestehen werden (wenn auch in einer etwas anderen Form, Details werden noch bekannt gegeben), aber nun aus Warner Bros. Television ausgegliedert und innerhalb der Abteilung „Diversity, Equity and Inclusion“ des Konzerns untergebracht werden."Indem wir diese erfolgreiche WBTV-Initiative durch die DEI-Abteilung fortsetzen, stellen wir sicher, dass das Engagement von Warner Bros. Discovery für Ausbildung und Entwicklung weitergeht", sagte Sadiq in einer Erklärung. "Darüber hinaus ist dies ein gutes Beispiel dafür, wie DEI unseren kürzlich angekündigten Kreativrat nutzen will, um sich mit unseren internen Partnern bestmöglich abzustimmen, damit wir unser Engagement, unsere Pipeline mit vielfältigen Storytellern zu füllen, aufrechterhalten können. Während wir die Agenda und den Umfang des Rates festigen, freuen wir uns darauf, diese wichtige Initiative neben unseren anderen Bemühungen, unterrepräsentierten Kreativen Chancen zu bieten, zu erweitern."