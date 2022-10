«Aufpoliert und abkassiert»: Kabel Eins startet Panagiota Petridous Format am Sonntagvorabend

TV-News

Außerdem wartet der Privatsender mit einer neuen «Trucker Babes»-Staffel noch in diesem Monat auf.

Bereits im August stand Panagiota Petridou, die jahrelang für VOX «Biete Rostlaube, suche Traumauto» präsentieren, vor den Kameras eines anderen Senders. Für Kabel Eins produzierte sie mitein ähnliches Format, das nun einen Sendetermin gefunden hat. „Panagiotas Auto-Schätze“, so der Beiname der Sendung, feiert am 30. Oktober ihre Premiere. Geplant sind vorerst drei Folgen, die immer sonntags ab 18:10 Uhr ausgestrahlt werden.Die erfolgreiche Autorhändlerin Panagiota Petridou unterstützt Autobesitzer bei ihrem Vorhaben, die fahrbaren Untersätze zu einem möglichst guten Preis zu verkaufen. Sie hilft den Verkäufern auf ihrem Weg in die Auktionshalle und im Preiskampf mit den Händlern. In Zeiten, in denen jeder Cent mehr denn je zählt, steht sie mit Rat und Tat an der Seite der Autoverkäufer.Direkt im Anschluss präsentiert Kabel Eins ab 20:15 Uhr neue Folgen von. Das Format lief zuletzt im Frühjahr mit acht neuen Folgen, hatte dabei aber nur überschaubar viel Erfolg. Insgesamt schalteten im Durchschnitt 0,84 Millionen Zuschauer ein, die Marktanteile beliefen sich auf ausbaufähige 2,8 Prozent beim Gesamtpublikum und 5,0 Prozent in der Zielgruppe, was einer kleinen Verbesserung gegenüber der Herbststaffel 2021 entsprach. In der ersten Folge, am 30. Oktober stellt sich Jessy einer neuen Aufgabe und lernt das Rangieren mit der Wechselbrücke, Sabrina ist mit einem Schwerlaster Richtung Norddeutschland unterwegs und hat mit Hindernissen des Autobahn-Chaos zu kämpfen und Tamara muss sich an ihren neuen Truck gewöhnen, den ihr Mann für sie erworben hat.