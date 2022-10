Florian Frowein: Dr. Paul Eckart ist sehr engagiert und bodenständig

Interview

Neu am Set der Serie ist der Schauspielerin Forwein, denen die Zuschauer unter anderem aus der Daily «Sturm der Liebe» kennen. Wir trafen ihn für ein kurzes Gespräch.

Ja, die Stadt gefällt mir sehr gut und bietet eine große Abwechslung. Allerdings ist und bleibt mein zu Hause in Köln, aber solche Kurzaufenthalte genieße ich auch.Dr. Paul Eckart ist sehr engagiert und bodenständig. Durch seine private Geschichte mit seinem Bruder ist er besonders sensibel, vor allem wenn es um schwierige Patientenfälle geht – hier ist seine empathische Art jedoch sehr hilfreich. Allerdings hat er auch einen hohen Anspruch an sich selbst, weshalb auch er mal in schwierige Situationen geraten kann.Ja, das trifft es so ziemlich auf den Punkt. Das ist aber auch gerade der Grund dafür, dass er sich mit allen sehr auf Augenhöhe befindet. Er hat ebenso „klein“ angefangen und weiß es zu schätzen, was er sich aufgebaut hat.Das Set unterscheidet sich insofern, dass das Studio kein übliches Studiogebäude ist, sondern dass die Klinik auf zwei Stockwerke in einem Bürogebäude verbaut ist. Das unterstreicht die wohnliche Atmosphäre, die in dieser Produktion generell zum Grundton gehört.