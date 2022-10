Neue Drama-Chefin im Hause Warner Bros. Television

US-Fernsehen

Parul Agrawal ist bereits seit zwölf Jahren im Haus von Warner Bros. tätig.

Warner Bros. Television hat Parul Agrawal zum Senior Vice President und Head of Drama Development befördert. Agrawal war zuvor als Vice President of Drama Development tätig. Sie übernimmt die Rolle von Leigh London Redman, die das Studio im Juli verlassen hat, um zu Berlanti Productions zu wechseln. Agrawal wird an Clancy Collins White, Executive Vice President und Leiterin der Entwicklungsabteilung, berichten.Agrawal kam ursprünglich 2010 zu WBTV und stieg 2019 zur Vizepräsidentin für Serienentwicklung auf. Während ihrer Tätigkeit für das Studio war sie an der Entwicklung von Serien von The CW beteiligt. Außerdem mischte sie bei Serien wie «Lovecraft Country» und «Maid» mit.Bevor sie zu Warner Bros. Television kam, arbeitete Agrawal in der Entwicklung bei Brancato/Salke Productions, der ehemaligen Produktionsfirma der Produzenten Chris Brancato und Bert Salke.