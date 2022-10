Quotencheck

In den vergangenen Wochen hat Kabel Eins ein paar Geheimnisse gelüftet. Inklusive Reruns lief es gar nicht mal so schlecht.

Im Frühsommer 2022 kündigten die Verantwortlichen bei Kabel Eins eine neue Reportage-Reihe an.war geboren und in sechs Folgen sollten am Samstagabend Dokumentationen gezeigt werden. Was man damals verschwieg: Direkt nach der Erstausstrahlung folgte die Wiederholung, ab der dritten Woche wurde nach der Wiederaufführung eine weitere Geschichte wiederholt.Los ging es am Samstag, den 3. September, um 20.15 Uhr mit der Geschichte des Europaparks Rust. 0,49 Millionen Menschen schalteten ein, davon waren 0,23 Millionen Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahre alt. Die Dokumentation erreichte gute 5,2 Prozent Marktanteil. Drei Stunden später begann der Spaß von Neuem und 0,26 Millionen Zuschauer blieben dran, sodass man sich bei Kabel Eins über 0,75 Millionen Zuschauer freuen konnte. Bei den jungen Menschen wurden gemeinsam 0,37 Millionen Umworbene verbucht.Eine Woche später stand die ominöse Geschichte deutscher Luxushotels im Mittelpunkt und deshalb drehte man unter anderem im „Hotel Vier Jahreszeiten“ in Hamburg oder im „Mandarin Oriental“ in der Münchner Altstadt. 0,47 Millionen Zuschauer sahen die 20.15-Uhr-Premiere, mit der anschließenden Wiederholung wurden 0,21 Millionen Zuseher eingefangen. Beim jungen Publikum erreichten beide Ausstrahlungen nur 3,3 sowie 2,8 Prozent.Die dritte Folge beschäftigte mit Zoos, weshalb man unter anderem in Berlin drehte. 0,51 Millionen Fernsehzuschauer waren zunächst dabei, die Wiederholung kam noch einmal auf 0,26 Millionen Zuseher. Unter 50-Jährige fanden dieses Thema wohl nicht spannend, weshalb man mit insgesamt 0,20 Millionen (0,13 + 0,07 Mio.) 14- bis 49-Jährigen die schwächste Sendung war. Bei den Umworbenen floppte die Folge mit 2,6 Prozent zur Primetime.Der 24. September wurde mit einer Geschichte über türkische Hotels bestückt. Das Thema kam auf 0,49 Millionen Zuschauer, 0,25 Millionen kamen von den jungen Menschen. Das Ergebnis lässt sich mit 5,5 Prozent recht gut lesen. Insgesamt waren 0,76 Millionen Zuschauer dabei. Sieben Tage später, beim Thema Luxusinseln, wurden um 20.15 Uhr 0,54 Millionen Zuschauer gemessen. In der Zielgruppe sank das Ergebnis auf 4,2 Prozent.Die sechste und letzte Folge, gezeigt am 8. Oktober 2022, drehte sich um das größte Spaßbad der Welt, und zwar die Therme Erding. Der Film erreichte insgesamt 0,46 Millionen Zuschauer und erzielte inklusive Wiederholung 0,72 Millionen Zuschauer. Die dreistündige Sendung fuhr 3,8 Prozent bei den jungen Zuschauern ein.«Die geheime Welt» war für Kabel Eins nur teilweise ein Erfolg. Die 20.15-Uhr-Ausstrahlungen erreichten im Durchschnitt 0,49 Millionen Zuschauer und 2,1 Prozent. Mit 0,21 Millionen Umworbenen fuhr man maue 4,1 Prozent Marktanteil ein. Immerhin blieben durchschnittlich noch knapp die Hälfte der Zuschauer dran, um sich die Wiederholung anzuschauen. Damit kann man wohl davon ausgehen, dass nur wenige Zuschauer gezielt um 20.15 Uhr starteten, sondern eher im Laufe des Abends hängenblieben.