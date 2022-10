TLC startet «Emergency Room» und «The Closer» von Anfang an

TV-News

Im November zeigt der Warner-Bros.-Discovery-Sender die beiden längst abgesetzten Serien. Von «The Closer» gibt es alle Folgen in der Primetime, während «E.R.» zu den Anfängen mit George Clooeny zurückgeht.

Die Fusion von WarnerMedia und Discovery zu Warner Bros. Discovery hat einige Monate nach dem Abschluss Auswirkungen für die Fernsehzuschauer. Denn der Discovery-Sender TLC wird im November die beiden einstigen Serienhighlightsund, die beide von Warner Bros. Television produziert wurden, in sein Programm aufnehmen und von Beginn an zeigen. Von «E.R.» wird man ab dem 7. November die ersten fünf Staffeln in der werktäglichen Daytime sowie am Medical-Sonntag ausstrahlen. Von Montag bis Freitag ist «Emergency Room» immer ab 14:25 Uhr in Doppelfolgen zu sehen sowie sonntags von 10:30 bis 16:30 Uhr und am späten Abend ab 23:15 Uhr in Doppelfolgen.TLC konzentriert sich bei der «E.R.»-Ausstrahlung auf die Jahre, in denen George Clooney als Kinderarzt Dr. Doug Ross mitspielte, also die Jahre zwischen 1994 und 1999. Neben Clooney spielten auch Anthony Edwards als Dr. Mark Greene und Noah Wyle als Medizinstudent Carter mit.«The Closer» hingegen wird immer am Samstagabend in der Primetime in Doppelfolgen versendet. Von der Polizei-Serie gibt es dann sogar alle sieben Staffeln, die 109 Episoden umfassen, zu sehen. In der Hauptrolle der Deputy Chief Brenda Leigh Johnson spielte zwischen 2005 und 2012 Kyra Sedgwick, die von Atlanta nach Los Angeles versetzt wurde, um eine Spezialeinheit des LAPD zu leiten, die sich mit sensiblen, hochkarätigen Mordfällen beschäftigt. Die Rolle als erstklassige Verhörspezialistin brachte Sedgwick einen Golden Globe als beste Serien-Hauptdarstellerin in einem Drama ein.