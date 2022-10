Start verschoben? Sat.1 lässt «Volles Haus!» erst im kommenden Jahr starten

TV-News

Ursprünglich war stets die Rede von Winter 2022/2023. Im Rahmen einer Personalentscheidung der für das Format zuständigen Produktionsfirma definierte Sat.1 den Startrahmen nun genauer.

Es istPrestigeprojekt von Sat.1-Chef Daniel Rosemann, der bei der Vorstellung seiner Programmpläne von nichts weniger als einem „Paradigmen-Wechsel im Sat.1-Programm“ sprach, als er das Projektim Sommer ankündigte. Das Publikum muss sich allerdings weiterhin auf den Neustart am Nachmittag gedulden, obwohl die Sprache stets vom Winter 2022/23 war – nach dem Kalender betrachtet also eigentlich im Dezember. Dass bei der Planung offenbar nicht alles nach Plan lief, legten einige Entscheidungen der vergangenen Wochen und Monate nahe.Bekanntlich feiert Britt Hagedorn ihr Talkshow-Comeback bereits am 24. Oktober, und zwar eigenständig. Ursprünglich sollteTeil von «Volles Haus!» werden. Sat.1 wird die Talkshow auf dem anberaumten «Volles Haus!»-Sendeplatz um 16:00 Uhr auf Sendung schicken und sie zudem immer vormittags nach dem «Sat.1-Frühstücksfernsehen» sowie ab dem 29. Oktober immer samstags ab 14:55 Uhr bis kurz vor 20:00 Uhr wiederholen. Bei der «Volles Haus!»-Produktionsfirma Flat White Productions, eine Tochter der Red Arrow Studios, gab es zudem im August einen überraschenden Personalwechsel, als Geschäftsführer Mark Land mit sofortiger Wirkung aus privaten Gründen seinen Posten räumte. Am Freitag, gut zwei Monate später, präsentiere man in Cornelia Landgraf eine Nachfolgerin. Sie wird zum 1. November die neue Geschäftsführerin.Die Hauptaufgabe der 43-jährigen Fernsehmacherin, die zuvor 15 Jahre bei der Kölner Produktionsfirma Good Times tätig war, wurde in einem unscheinbaren Satz in der von ProSiebenSat.1 Media verschickten Pressemitteilung deutlich. Die Flat White soll „ab Anfang 2023“ die neue Nachmittagsshow «Volles Haus! Sat.1 Live» umsetzen – keine Rede mehr von Winter 22/23.„Gutes Factual Entertainment und mitreißende TV-Unterhaltung in all ihren Facetten begeistern mich seit Jahren. Umso mehr freue ich mich darauf, für die Flat White Productions tätig zu werden. Als erstes großes Projekt mit dem Flat-White-Team bringen wir die neue Sat.1-Nachmittagsshow «Volles Haus!» auf Sendung und damit eine ganz neue Farbe ins TV-Programm. Schon ab Anfang 2023 senden wir täglich ab 16 Uhr drei Stunden lang live aus Köln und begleiten die Zuschauer:innen durch ihren Nachmittag. Wir sind topaktuell, unterhalten und informieren“, verspricht Cornelia Landgraf und erklärte, dass diese Kombination sie Fernsehmacherin „besonders reizt und anzieht“.Henrik Pabst, Chief Content Officer der Seven.One Entertainment Group und Geschäftsführer der Red Arrow Studios, fügt an: „Mit Cornelia Landgraf gewinnen wir eine ausgewiesene TV-Expertin mit einem feinen Gespür für neue Programmideen – und eine langjährige TV-Macherin mit Leidenschaft. Cornelia wird unserer jungen Produktionsfirma Flat White Productions wichtige Impulse geben und unser Produktionsgeschäft im Bereich Factual Entertainment und Infotainment weiter ausbauen. Herzlichen Willkommen in der ProSiebenSat.1-Familie, liebe Cornelia!"