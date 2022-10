Skydance erhält 400-Millionen-Investment

Wirtschaft

Das Unternehmen von David Ellison soll inzwischen vier Milliarden US-Dollar wert sein.

David Ellisons Medienunternehmen Skydance hat eine 400-Millionen-Dollar-Investitionsrunde abgeschlossen, die von der globalen Firma KKR und der Ellison-Familie angeführt wurde. Die bisherigen Investoren RedBird Capital und Tencent haben ihre Beiträge ebenfalls erhöht, sodass die Gesamtbewertung des Produzenten von «Top Gun: Maverick» auf über vier Milliarden Dollar stieg. Die Ellison-Familie bleibt der Hauptanteilseigner des Unternehmens."Skydance hat bereits eine vielfältige Sammlung von Premium-Inhalten in verschiedenen Formaten geschaffen, und wir stehen erst am Anfang dessen, was sie erreichen können. Wir freuen uns darauf, das Skydance-Team dabei zu unterstützen, sein Geschäft in den Bereichen Fernsehen, Film, Animation, Spiele und Sport weiter auszubauen und fesselnde Geschichten auf neue und innovative Weise zu erzählen", sagte KKR-Partner Ted Oberwager, der die Bereiche Spiele, Unterhaltung, Medien und Sport innerhalb von KKRs amerikanischem Private-Equity-Geschäft leitet."Ihre Erfolgsbilanz bei der Förderung und dem Wachstum von Unternehmen über verschiedene Plattformen hinweg ist ziemlich einzigartig. Wir sind stolz darauf, ein Teil dieser Familie zu sein", sagte Ellison über KKR. "Sie haben auch unglaubliche Portfoliounternehmen in den Bereichen Interactive und Web3, die in Bezug auf den plattformübergreifenden Ansatz sehr strategisch sind.