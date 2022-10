Über 6,8 Millionen Zuschauer für den «Usedom-Krimi»

Quotennews

Die Reihe mit Kathrin Sass kehrte nach einem knappen Jahr Pause wieder zurück. Man fuhr die zweithöchste Reichweite aller Zeiten ein.

Bereits seit Jahren ist die Krimireihemit der Schauspielerin Kathrin Sass ein Selbstläufer. Im vergangenen Jahr erreichten die drei neuen Folgen bis zu 6,63 Millionen Zuschauer, im Frühjahr 2022 kamen die drei Wiederholungen im Schnitt auf 4,9 Millionen Zusehende. Am Donnerstag wurde die Sendung mit dem ersten Film namens „Gute Nachrichten“ fortgesetzt.In dem von Dinah Marte Golch verfassten Film kam die Fernsehmoderatorin Sandra Berger (Gastrolle Lorette Stern) ums Leben, die von der Gartenbauunternehmerin Britta Hausmann (Gaststar Stephanie Gossger) gefunden wurde. Was hinter diesem Mord steckte, sahen 6,83 Millionen Fernsehzuschauer. Der Film, der von Matthias Tiefenbacher inzensiert wurde, sicherte sich einen Marktanteil von überragenden 26,4 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen fuhr man 0,61 Millionen Zuseher ein, der Marktanteil belief sich auf 11,0 Prozent. Auch bei den jungen Zusehenden war Sass somit in der Primetime das erfolgreichste Programm.Torsten Sträter, Andreas Rebers, Alfred Dorfer, Lisa Eckhart und Abdelkarim waren zu Gast bei. Die Sendung vom rbb sicherte sich um 22.50 Uhr 1,67 Millionen Zuschauer, Dieter Nuhr fuhr 11,4 Prozent Marktanteil ein. Beim jungen Publikum wurden 0,28 Millionen Zuseher gemessen, der Marktanteil belief sich auf gute 8,3 Prozent.Schauspielerin Iris Berben und Nationaltrainerin Martina Voss-Tecklenburg brachten 0,96 Millionen Fernsehzuschauer zu. Die Sendung mit den Sportfreunden Stiller und Henning May verbuchte 10,5 Prozent Marktanteil. Die Produktion des Norddeutschen Rundfunks, die von Ina Müller moderiert wurde, kam auf 0,16 Millionen junge Leute, der Marktanteil stand für 7,9 Prozent.