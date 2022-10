Indira Varma macht bei «Dune»-Serie mit

US-Fernsehen

Die Serie ist für den Streamingdienst HBO Max vorgesehen.

Indira Varma wurde für die Rolle der Kaiserin Natalya ingecastet, der kommenden «Dune»-Prequelserie von HBO Max , die in Koproduktion mit Legendary Television entsteht. Kaiserin Natalya wird als beeindruckende Königin beschrieben, die in ihrer Ehe mit Imperator Corrino Tausende von Welten vereinte.Varma ist vor allem für ihre Rolle der Ellaria Sand in vier Staffeln von «Game of Thrones» bekannt und spielte kürzlich die Rolle der Tala Durith in «Obi-Wan Kenobi». Zu ihren weiteren bekannten Rollen gehören «Luther» auf BBC und «Paranoid» auf ITV und Netflix «Dune: The Sisterhood» spielt 10.000 Jahre vor den Ereignissen von «Dune» und basiert auf dem Roman "Sisterhood of Dune" von Brian Herbert und Kevin J. Anderson. Die Serie folgt den Harkonnen-Schwestern im Kampf gegen Kräfte, die die Zukunft der Menschheit bedrohen, und bei der Gründung der sagenumwobenen Sekte der Bene Gesserit. Varma schließt sich den bereits angekündigten Darstellern Emily Watson und Shirley Henderson an, die Valya Harkonnen beziehungsweise Tula Harkonnen spielen.