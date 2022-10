Netflix bestellt ein Western-Drama

US-Fernsehen

Hinter dem Projekt «The Abandons» steht Kurt Sutter, der schon «Sons of Anarchy» produzierte.

Netflix hat dem Western-Action-Dramavon Kurt Sutter eine Serienbestellung erteilt. Im November 2021 wurde erstmals berichtet, dass sich die Serie bei dem Streaming-Riesen in der Entwicklung befindet. Netflix hat der Serie einen Auftrag über zehn Episoden erteilt.In der offiziellen Beschreibung der Serie heißt es: "Während eine Gruppe von verschiedenen Ausreißer-Familien im Oregon der 1850er Jahre ihrer manifesten Bestimmung nachgeht, versucht eine korrupte, reiche und mächtige Kraft, die ihr Land begehrt, sie zu vertreiben. Diese verlassenen Seelen, die am Rande der Gesellschaft leben, schließen sich zu einer Familie zusammen und schlagen zurück. In diesem blutigen Prozess wird die "Gerechtigkeit" über die Grenzen des Gesetzes hinaus ausgedehnt. «The Abandons» erforscht den schmalen Grat zwischen Überleben und Gesetz, die Folgen von Gewalt und die zersetzende Kraft von Geheimnissen, während diese Familie um ihr Land kämpft."Sutter ist vor allem als Schöpfer von «Sons of Anarchy» bekannt, einer Serie über gesetzlose Biker, die sieben Staffeln lang bei FX lief. Die Serie war während ihrer gesamten Laufzeit bei den Zuschauern sehr beliebt und erhielt während ihrer Ausstrahlung fünf Emmy-Nominierungen.