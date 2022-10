«Ninja Warrior Germany» verliert langsam an Boden

Quotennews

Nach zwei guten Folgen zum Auftakt beginnt «Ninja Warrior Germany» den Halt zu verlieren. Vor einem Jahr brachte Folge 3 noch den Reichweiten-Sprung.

Keine TV-Show ist in wohl zu 100 Prozent mit der anderen zu vergleichen, selbst der Vergleich innerhalb verschiedener Staffeln einer Show ist am Ende wenig bis kaum sinnvoll. Dennoch brauchen wir Anhaltspunkte, um entsprechend in Erfolg oder Misserfolg einzuteilen und im Fall vonwird sich eben diesem Vergleich zur letzten Staffel gewidmet. Denn 2021 ließ Folge 2 nach einem starken Auftakt mit 2,1 Millionen Zuschauern etwas nach und kam "nur" auf 1,95 Millionen Fernsehzuschauer, dann aber setzte Folge 3 zu Sprung an und griff bei 2,09 Millionen wieder zu. Es entwickelte sich ein positiver Trend und für zwei weitere Wochen gab RTL mit den «Ninjas» die 2-Millionen-Marke nicht mehr ab.2022 ist das Ganze eine etwas andere Geschichte, denn bereits der Auftakt lief vor lediglich 1,82 Millionen Zuschauern ab drei Jahren. Dennoch wiederholte sich der 2021-Film, denn Folge 2 ließ mit 1,79 Millionen Zuschauern etwas nach - schwingt sich Folge 3 also erneut zurück zum Reichweiten-Erfolg? Nein. So schlicht muss es formuliert werden. Mit 1,76 Millionen Fernsehenden schalteten nochmal etwas weniger als in der Vorwoche ein, der Marktanteil sank von 7,4 auf 7,1 Prozent. Einen positiven Trend gibt es demnach nicht zu vermelden, immerhin greift die Zielgruppe nochmal nach.Die gestrige Show kam bei den 14- bis 49-Jährigen auf 0,85 Millionen vor den Fernsehgeräten, der Marktanteil stieg damit von 14,1 auf 15,1 Prozent. RTL ist zum jetzigen Zeitpunkt also klar auf die Zielgruppe angewiesen, denn wenn sich im Gesamten der negative Trend fortsetzt, wird der Sender aus Köln keine schönen Wochen vor sich haben.