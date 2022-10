Das Zweite dominiert den Freitag

Quotennews

Auch neben dem Primetime-Duell holte das ZDF starke Reichweiten - das Erste, neben allen anderen Sendern, hatte das Nachsehen.

Im Normalfall bildet der Primetime-Vergleich das große öffentlich-rechtliche Duell. Krimi gegen Show, Krimi gegen Krimi, Woche für Woche und Tag für Tag wird darauf geschaut, ob sich das Erste oder das Zweite den Platz an der Sonne sichern konnte. Doch heute soll der Vergleich weiter als nur in der Primetime und vielleicht ein, zwei Folge-Formaten gehen. Denn das ZDF , so viel sei verraten, war bockstark. Angefangen im 20:15 Uhr-Programm:sicherte dem ZDF mit 5,68 Millionen Zuschauern die beste Reichweite aller TV-Formate des gestrigen Tages, die Reichweite von 20,9 Prozent bestätigte den guten Eindruck. Die bei öffentlich-rechtlichen Sendungen etwas zu vernachlässigenden jungen Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren liefert mit 0,48 Millionen und 8,1 Prozent aber ebenfalls ordentlich ab.Dem gegenüber, das Programm im Ersten,, konnte lediglich 3,84 Millionen Zuschauer begeistern, sodass der Marktanteil bei 14,2 Prozent stehenblieb - die jüngeren Zuschauer holte eine Reichweite von 0,49 Millionen und damit 8,3 Prozent. Doch überzeugt wird das ZDF-Bild beim angekündigten Blick über die Primetime hinaus. Das zweitstärkste Format nach Gesamtreichweite an diesem Tag:mit 4,91 Millionen Zuschauern - Anschluss dasvor guten 3,77 Millionen Zuschauern und spät am Abend holte Oliver Welke mit seinernochmal bessere 3,85Millionen Zuschauer nach Mainz.Das Satire-Format ließ dann am Abend auch die Reichweite der 14- bis 49-Jährigen auf 1,03 Millionen explodieren, der Marktanteil ab 22:30 Uhr: starke 20,6 Prozent. Doch der Abend ist hier nur die Kirsche auf der Torte, bereits ab 11:15 Uhr am Vormittag undholte Main 1,09 Millionen Zuschauer ab. Diese Reichweiten-Marke wurde in beeindruckender Manier, bis auf vereinzelte Ausnahmen, über den gesamten Tag nicht mehr abgegeben. Dem Gegenüber schaffte vor 17 Uhr das Erste es nur vereinzelt annähernd 1 Million Zuschauer anzusprechen. Vorteil ZDF