«TV total Wok WM»: Diese Stars sind dabei

TV-News

Neben Sebastian Pufpaff werden altbekannte Teilnehmer des Formats zu sehen sein, darunter Joe Kelly und Eko Fresh. Der bisherige Rekord-Gewinner Georg Hackl fehlt hingegen im Line-up.

Bei der bislang letztenbelegten Armin Zöggeler, Georg Hackl und Joey Kelly im Einzel-Wok-Wettbewerb die vordersten Plätze und verdrängten so Stefan Raab auf den unliebsamen vierten Platz. Am 12. November legt ProSieben nach sieben Jahren Pause den Wettbewerb neu auf und hat sich wieder einige Kandidaten von damals sowie neue Gesichter gesichert, die sich den Eiskanal runterwerfen werden. Der Vierer-Wok-Wettbewerb besteht aus insgesamt fünf Teams, mit dabei selbstredend das „Team TV total“, das von Moderator Sebastian Pufpaff angeführt wird. Die weiteren Plätze gehen an Ex-Fußballer Tim Wiese, Schrotthändler Mafred Ludolf und Zweierbob-Olympiasiegerin Laura Nolte.Das "Team World Wide Wok" ist mit Knossi, Trymacs, Montana Black und Unsympathisch TV besetzt, während das "Team Irland" aus Joey Kelly, Luke Kelly, Gabriel Kelly und Leon Kelly besteht. Für "Team Polen" gehen Sarah Bora, Carolin Niemczyk, Natalia Avelon und Klaudia Giez an den Start, und für das "Team Türkei" gehen Eko Fresh, Sükrü Pehlivan, Ali Güngörmüs und Sila Sahin ins Rennen. Im Einer-Wok-Wettbewerb kämpfen derweil Evelyn Burdecki, Fabian Hambüchen, Luca Hänni, Alexander Kumptner und Lucas Cordalis um die Medaillenplätze.Auch Elton darf bei dem Event in Winterberg, das ProSieben-Angaben zufolge bereits ausverkauft ist, nicht fehlen. Er setzt sich aber nicht in den Wok, sondern führt durch die TV-Übertragung. Zudem sprechen Sophia Thomalla und Christoph "Icke" Dommisch an der Bahn mit den Wok-Sportlern. Produziert wird die «TV total Wok WM» von Raab TV.