«Don Matteo»: Bibel TV holt Terence-Hill-Serie nach Deutschland

Die Synchronisation übernahm aber nicht die bekannte Stimme aus den Italo-Western, sondern Dennis Schmidt-Foss – auch bekannt als Stimme von Ryan Reynolds.

Seit der Jahrtausendwende verkörpert der bekannte Italo-Western-Darsteller Terence Hill im italienischen Fernsehen den Pfarrer Don Matteo Bondini in der gleichnamigen Rai-1-Serie Bereits vor acht Jahren fragte Quotenmeter , warum die erfolgreiche Reihe noch nicht ihren Weg ins deutsche Fernsehen gefunden hat. Nun, Ende 2022, ist es endlich soweit und «Don Matteo» feiert Deutschlandpremiere – bei Bibel TV. Der Sender zeigt die Serie ab dem 11. November immer freitags ab 20:15 Uhr und beginnt bei Staffel eins, die am 7. Januar 2000 Premiere feierte. 2021 startet «Don Matteo» in die 13. Runde.Für Fans von Terence Hill kommt es aber zu einer signifikanten Änderung. Bibel TV hat die ersten Staffeln exklusiv ins Deutsche übersetzen lassen. Terence Hill wird dabei nicht von Thomas Danneberg, wie in den Zahlreichen Westernfilmen mit Bud Spencer, gesprochen, sondern von Dennis Schmidt-Foss, der hierzulande unter anderem auch als deutsche Synchronstimme von Hollywood-Star Ryan Reynolds bekannt ist.Die Serie dreht sich um den mit ausgeprägtem kriminalistischen Spürsinn gesegneten Pfarrer Don Matteo, der Kriminalfälle in der Kleinstadt Gubbio schneller als die örtlichen Carabinieri löst, was dort nicht nur auf Zustimmung stößt – insbesondere nicht bei Polizeichef Capitano Olivieri Anceschi. Don Matteos Informant kommt jedoch aus deren eigenen Reihen: Polizist Antonio Cecchini ist ein guter Freund des Pfarrers und hat nichts gegen dessen Unterstützung bei der Verbrechensbekämpfung einzuwenden.Für Terence Hill war die Rolle des Geistlichen mit kriminalistischen Ambitionen und großer Menschenkenntnis eine Wunschrolle. Die Serie spielt in der kleinen Stadt Gubbio in der Provinz Perugia in Umbrien. Terence Hills Mutter stammt aus Lommatzsch bei Dresden, wo er in den 1940er Jahren als Kind bei seinen Großeltern lebte. Diese Verbundenheit ist bei ihm auch noch heute lebendig: „Ich bin sehr stolz und glücklich, dass «Don Matteo» nun endlich den Weg nach Deutschland gefunden hat. Ich wünsche den Zuschauern dabei viel Spaß und Unterhaltung und hoffe «Don Matteo» findet den Weg in die Herzen der Deutschen. Es würde mir persönlich sehr viel bedeuten, da ich im Herzen immer ein halber Deutscher war", wird Terence Hill in eine Mitteilung von Bibel TV zitiert.Die Serie «Don Matteo» wird von der italienischen Produktionsfirma Lux Vide in Zusammenarbeit mit Rai Fiction in Szene gesetzt – ebenso wie die Produktion «Die Bergpolizei – Ganz nah am Himmel», die – ebenfalls mit Hauptdarsteller Terence Hill – seit dem 1. April 2022 bei Bibel TV zu sehen ist.