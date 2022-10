Football im Hauptprogamm weiter mäßig erfolgreich

Quotennews

ProSieben sendet im Endeffekt bisher die gesamte «ran Football: NFL»-Saison im Hauptprogramm. Wirklich erfolgreich sind die Übertragungen jedoch nicht.

So richtig in Fahrt kommt ProSieben mit der «NFL» dieses Jahr nicht - oder täuschen die Zahlen, weil sie auf den "falschen" Sender bezogen werden. Der zweite Spieltag vonist der bisher einzige, der bei ProSieben Maxx gezeigt wurde. Die Partie der «Tampa Bay Buccaneers at New Orleans Saints» verfolgten in der Spitze 0,61 Millionen Zuschauer (4. Viertel), die Zielgruppe holte zum besten Moment 0,42 Millionen Umworbene (4. Viertel) ab. Für ProSieben Maxx sind damit Marktanteil von 2,2 und sogar 6,1 Prozent möglich und gleichermaßen ein klarer Erfolg. Im Hauptprogramm sieht das Spiel jedoch anders aus.Vergangene Woche zeigte Unterföhring drei Spiele, beginnend um 15:30 Uhr, «New York Giants at Green Bay Packers», «Chicago Bears at Minnesota Vikings» und «Dallas Cowboys at Los Angeles Rams». Die beste Reichweite wurde mit dem «Bears - Vikings»-Spiel und 0,72 Millionen Zuschauern erzielt. Sicherlich keine miserable Reichweite, doch mit 2,4 Prozent Marktanteil alles andere als gut für ProSieben. Die Zielgruppe war mit 0,54 Millionen und zu einer anderen Zeit mit einem Marktanteil von 13,0 Prozent zumindest einigermaßen erfolgreich, aus dem Karren gezogen wurde hier jedoch auch nichts.Damit kommen wir zum gestrigen Abend und der Partie der «Minnesota Vikings at Miami Dolphins». Hier verfolgten das Programm ab 19 Uhr in der Spitze 0,75 Millionen Zuschauer (4. Viertel) und 0,53 Millionen Werberelevante (4. Viertel) - die Marktanteile landeten so bei 2,8 und 8,2 Prozent. Die späte Partie des Abends, «Buffalo Bills at Kansas City Chiefs» verfolgten in der Spitze 0,72 (1. Viertel) und 0,52 Millionen Zuschauer (1. Viertel) - es ergaben sich hier also 3,7 und 11,1 Prozent. Erfreulich also vor allem die Leistung der Zielgruppe, wenn auch sämtliche Zahlen in der Folge, Viertel für Viertel, fallen sollten. Abermals: Für ProSieben Maxx wären diese Zahlen ein guter bis starker Sonntag, bei ProSieben ist das ganze eher Mittelmaß.