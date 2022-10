Thorsten Nindel erweitert «Sturm der Liebe»-Cast

TV-News

Ab Ende November wird Thorsten Nindel als Christoph Saalfelds Handlanger Christian Krüger auftreten.

Die langfristige Zukunft der ARD-Telenovelas am Nachmittag ist zwar weiterhin in der Schwebe, doch kurzfristig dürfen sich die Fans vonauf ein neues Gesicht am Fürstenhof freuen. Ab Folge 3.939 (voraussichtlicher Sendetermin 30. November) ist Thorsten Nindel als Christian Krüger in der Bavaria Fiction-Produktion zu sehen. Krüger ist seit vielen Jahren als Privatermittler erfolgreich und arbeitet hauptsächlich für zahlungskräftige Unternehmen oder wohlhabende Privatpersonen. Dabei hält er sich nicht immer an die geltenden Gesetze, um ans Ziel zu kommen. Aufgrund seines diskreten und verlässlichen Vorgehens wird er auch von Christoph Saalfeld immer wieder gerne gebucht.Christian Krüger hat die kleine, verstaubte Privatdetektei seines Vaters über die Jahre hinweg zu einem in der Branche angesehenen Etablissement ausgebaut. Er ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Schnüffler – vermutlich hätte er auch einen guten Polizisten abgegeben, doch für seinen Geschmack verdient man in dem Beruf zu wenig und muss sich überdies an die Gesetze halten. Um seinen Nebenbuhler Markus Schwarzbach ein für alle Mal loszuwerden und bei Alexandra freie Bahn zu haben, ist Christoph Saalfeld (fast) jedes Mittel recht. Also setzt er Krüger darauf an, Markus´ Vergangenheit nach belastenden Beweisen zu durchleuchten, die diesen in Schwierigkeiten bringen könnten.„Das ist natürlich eine Herausforderung. Ich habe großen Respekt vor den Kollegen, die ein solches Pensum bewältigen. Die Kollegen und das Team haben mich aber ganz wunderbar unterstützt und mir den Anfang leichtgemacht“, erklärt Thorsten Nindel über seine neue Aufgabe bei «Sturm der Liebe». Über seine Rolle verrät er: „Krüger ist recht undurchsichtig. In einem eher ungewöhnlichen Beruf bewegt er sich möglichst im Schatten und versteht sich als Dienstleister, der keine Fragen nach dem 'warum' stellt."