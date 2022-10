Signature schnappt sich «Never Ending Murder»

US-Fernsehen

Der Verleiher hat sich die weltweiten Rechte gesichert und wird diese nun weiter verscherbeln.

, eine investigative True-Crime-Doku-Serie über das Verschwinden der 18-jährigen Britin Nicola Payne, ist von Signature Entertainment übernommen worden. Signature hat die weltweiten Rechte an der Serie erworben, die von Fulwell 73, StudioPOW und Picnik Entertainment produziert wurde, und wird die internationalen Rechte auf kommenden großen Märkten verkaufen. Die Serie wird im Jahr 2023 in Großbritannien und Irland veröffentlicht werden.«The Never Ending Murder» beleuchtet das Verschwinden von Payne im Jahr 1991 in Coventry, Großbritannien, das zu einer der größten Ermittlungen der West Midlands Police Force führte. Die Serie enthält Interviews mit Familienangehörigen und Freunden, darunter ihr Vater John Payne und ihr ältester Bruder (und Sprecher der Familie) Nigel Payne, sowie mit Personen, die eng in den Fall involviert waren, darunter die pensionierten Detectives Malcolm Ross und Martin Slevin, die beide einst leitende Ermittler waren.Elizabeth Williams, Direktorin für Akquisitionen und Entwicklung bei Signature, und Nicola Pearcey, CEO von Picnik, haben den Deal ausgehandelt. "Wir sind stolz darauf, mit Picnik, StudioPOW und dem preisgekrönten Fulwell 73-Team bei dieser wichtigen Dokumentation über Nicola Payne zusammenzuarbeiten, deren Fall seit Jahrzehnten ungelöst ist", sagte Williams. "Dies ist eine Gelegenheit, Licht in die Geschehnisse zu bringen und hoffentlich einen Abschluss für ihre Angehörigen zu finden. Wir erwarten, dass die weltweite Zuschauerresonanz beträchtlich sein wird".