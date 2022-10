Neue David-Tennant-Serie in 80 Länder verkauft

International

In Deutschland hat ProSiebenSat.1 bei «Litvinenko» zugeschlagen.

Das vierteilige Dramamit dem schottischen Schauspieler David Tennant («Doctor Who») in der Hauptrolle wurde in mehr als 80 internationale Märkte verkauft, bevor es auf dem neuen ITV-Streamingdienst ITVX in Großbritannien und auf dem Streamingdienst Viaplay der Nent Group in den nordischen Ländern, den Niederlanden, Polen und dem Baltikum zu sehen ist.AMC Networks' Sundance Now und AMC+ haben die exklusiven US-Rechte an dem Drama erworben, und Prime Video hat die Serie in Kanada übernommen. In Europa wurde «Litvinenko» unter anderem an M6 in Frankreich, ProSiebenSat.1 in Deutschland und Sky Italia veräußert. Im asiatisch-pazifischen Raum haben unter anderem Seven Network Australia, TVNZ (Neuseeland) und Now TV in Hongkong die Rechte erworben, ebenso wie Viacom 18, das den Titel auf dem indischen Subkontinent anbieten wird. BookMyShow wird die TVOD-Rechte in Indien über seine Plattform BookMyShow Stream halten, und M-Net hat sich das Drama für ganz Afrika gesichert."Diese faszinierende, zum Nachdenken anregende Geschichte würde das Interesse der Zuschauer weltweit zu jeder Zeit wecken, aber vielleicht nie mehr als zum jetzigen Zeitpunkt. Wir sind sehr stolz darauf, unseren Teil dazu beizutragen, die Umstände des Todes von Alexander Litwinenko weltweit zu beleuchten", so Ruth Berry, Managing Director, Global Distribution bei ITV Studios.Die Geschichte beginnt im November 2006, als zwei Polizeibeamte zum University College Hospital in London gerufen werden, um einen Patienten in schlechtem Gesundheitszustand zu befragen. Es handelte sich um Litwinenko, der behauptete, auf direkten Befehl von Wladimir Putin vergiftet worden zu sein.