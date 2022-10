Deutschlandstart verkündet: Paramount+ startet am 8. Dezember

TV-News

Paramount treibt die Ausweitung des Streamingdienstes Paramount+ voran und hat nun das Datum für den Start im deutschsprachigen Raum bekannt gegeben. In Deutschland, Österreich und der Schweiz wird der Dienst am 8. Dezember an den Start gehen, kurz zuvor erfolgt am 1. Dezember auch der Roll-out in Frankreich. Zuletzt ging Paramount+ auch in Großbritannien und Irland (Juni) sowie in Italien (September) an den Start. Die SVOD-Plattform wird voraussichtlich bis zum Jahresende in 45 Märkten verfügbar sein.In Deutschland wird Paramount+ 7,99 Euro pro Monat kosten, nachdem der Dienst für sieben Tage kostenlos getestet werden kann. Der Preis für das Jahresabo liegt bei etwas günstigeren 79,90 Euro, was einem Monatspreis von rund 6,66 Euro im Monat entspricht. Paramount+ wird aber nicht nur als Einzeldienst auf den Markt geworfen, sondern erhält auch die Unterstützung von Sky Deutschland. Für Kunden des Pay-TV-Senders, die ein Sky Cinema Paket haben, ist der Dienst inklusive. Paramount+ ist auch als App auf der Sky Q Plattform verfügbar.„Mit der Integration von Paramount+ schaffen wir den ultimativen Mehrwert für alle Sky Kunden mit einem Cinema Paket. Erstklassige Inhalte wie z.B. der Mega-Blockbuster «Top Gun: Maverick» können künftig unsere Zuschauer auf Sky genießen. Diese starke Partnerschaft mit Paramount ist ein Beleg für unsere großartige Aggregrationsstrategie, indem wir die besten Inhalte der führenden Streamingdienste bequem unter einem Dach bündeln“, erklärt Evelyn Rothblum, EVP Advertising, Partnerships and Distribution für Italien und Deutschland bei Sky Deutschland.Neben großen Blockbustern bietet Paramount+ auch Serien-Highlights wie «Star Trek: Strange New Worlds», «Yellowstone» und dessen Prequel «1883». Der Streamingdienst kann auf das Portfolio von CBS, Comedy Central , MTV, Nickelodeon, Paramount Pictures und Showtime zurückgreifen. Am 8. Dezember startet dann auch die UFA-Serial-Drama-Produktionin ihre sechste Staffel. Wenige Wochen nach dem Roll-out startet zudem die erste für Paramount+ produzierte deutsche Serie. Für den 22. Dezember ist der Start vonvon Dani Levy geplant. Darin spielt Björn Meyer einen braven Familienvater, der sich mithilfe einfallsreicher Lügen in den milliardenschweren Sprössling einer arabischen Dynastie verwandelt und die Züricher Finanzwelt auf den Kopf stellt. Weitere Titel, die im kommenden Jahr folgen sollen, sind, eine Krimiserie, die auf den gefeierten Romanen über den forensischen Anthropologen Dr. David Hunter basiert sowie die Öko-Cyber-Thriller-Serieund, inspiriert von der gleichnamigen Mystery-Hörspielserie.