Paramount+ senkt die Preise

US-Fernsehen

In den USA gibt es aktuell noch einen Fire-Stick von Amazon dazu.

Gute Nachrichten für den amerikanischen Markt: Paramount+ bietet jetzt ein Jahresabonnement zum halben Preis an und senkt damit den Preis für sein zwölfmonatiges, werbefinanziertes Abonnement von 49,99 US-Dollar im Jahr auf nur 24,99 US-Dollar im Jahr. Das werbefreie Premium-Abo kostet jetzt 49,99 Dollar (normalerweise 99,99 Dollar).Das Angebot, das noch bis zum 3. November gilt, umfasst auch einen kostenlosen Fire TV Stick Lite, der 1080p-Streaming unterstützt und normalerweise 29,99 US-Dollar kostet. Das zeitlich begrenzte Angebot ist an die UEFA Champions League gekoppelt. Der Wettbewerb befindet sich derzeit in der Gruppenphase, und mit dem Jahresabonnement können die Spiele bis zum Finale am 10. Juni 2023 live streamen. Neben Fußball können US-Zuschauer auch die NFL und die SEC auf CBS verfolgen, mit Highlights, Wiederholungen und Expertenanalysen von CBS Sports HQ.Paramount+ ist einer der vielen Streaming-Anbieter, die vor den Feiertagen zeitlich begrenzte Angebote einführen. Peacock bietet ebenfalls ein Angebot an, das den Preis für ein Jahresabonnement auf nur 19,99 US-Dollar im Jahr senkt. Disney+ hat gerade ein Sommerangebot abgeschlossen, bei dem der Preis für ein Abonnement im Paket mit ESPN+ und Hulu auf nur zwei US-Dollar pro Monat gesenkt wurde.