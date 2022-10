VOX-Löwen zum Finale mit Zuwachs

Quotennews

«Bauer sucht Frau» bleibt bei RTL stabil und kratzt in der Zielgruppe erneut an der Millionen-Marke.

Seit dem 29. August zeigte VOX am Montagabend die Gründershowund fuhr damit stets gute Werte ein. Am gestrigen Abend lief nun das Staffelfinale der Herbstrunde, das 1,68 Millionen Zuschauer nicht verpassen wollten. Der Marktanteil belief sich auf sehr gute 6,9 Prozent. Auch in der Zielgruppe lief es für das Format einmal mehr formidabel, denn 0,80 Millionen 14- bis 49-jährige Zuseher generierten für den Sender mit der roten Kugel tolle 13,6 Prozent Marktanteil.Die Werte sind stark, doch zur Wahrheit gehört auch, dass «Die Höhle der Löwen» deutliche Abnutzungserscheinungen vorweist. Im vergangenen Herbst erzielten die acht gezeigten Folgen eine Reichweite von 2,18 Millionen Zuschauern ab drei Jahren und 16,7 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Im Frühjahr 2022 scheiterte man zwar mit 1,94 Millionen Zuschauern bereits an der Zwei-Millionen-Marke, lag aber dennoch in Schlagdistanz. Aber bereits hier war der Verfall – Kritik auf hohem Niveau – zu sehen. Denn in der Zielgruppe verlor man mehr als zwei Prozentpunkte. Die nun gezeigte zwölfte Staffel kam auf durchschnittlich 1,73 Millionen Zuschauer und 13,6 Prozent in der Zielgruppe.Während die Löwen bei VOX etwas schwächelten, performt ein anderer Klassiker der Sendergruppe weiterhin auf einem hohen Niveau, wenngleich RTLsnicht an die hohen Reichweiten aus dem vergangenen Jahr heranreicht. Die dritte Folge des Kuppelformats fiel auf 3,74 Millionen Zuschauer zurück, die ersten beiden Ausgaben lagen noch im Dunstkreis der Vier-Millionen-Marke. In der Zielgruppe blieb man mit 0,99 Millionen Zuschauern hingegen stabil. Die Marktanteile des Kölner Senders bewegten sich bei grandiosen 14,0 Prozent bei allen und tollen 15,5 Prozent bei den Umworbenen. Kleiner Wermutstropfen: Die Quoten waren die bisherigen Tiefstwerte der Staffel.