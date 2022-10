«Skate Fever» & «Mieten Kaufen Live» bleiben ein Flop

Quotennews

Die zweite Ausgabe der Rollschuhshow unterbot nochmals die schwache Premierenfolgen. In der Zielgruppe scheiterte man sogar an der Zwei-Prozent-Marke.

Vor acht Tagen startete RTLZWEI die Sendungund wollte die rollschuhfahrende Antwort auf die RTL-Sendung «Let’s Dance» geben. Dieses Unterfangen ging gehörig schief, denn statt eines Millionenpublikums schalteten lediglich 0,39 Millionen Zuschauer ein. In der Zielgruppe kam man mit 2,1 Prozent nicht ansatzweise an die Erfolge des tanzenden Vorbilds heran. An diesem Montag wollten nur 0,34 Millionen Zuschauer die zweite Folge nicht verpassen. Der Marktanteil sank auf 1,3 Prozent. In der Zielgruppe fiel das Ergebnis ebenfalls schwächer aus. Diesmal waren 0,12 Millionen Umworbene dabei, sodass die Sehbeteiligung der fast dreistündigen Sendung auf 1,9 Prozent sank.startete derweil um 17:00 Uhr vor 0,14 Millionen Zuschauern in die zweite Sendewoche, was das kleine Aufbäumen auf 0,17 Millionen Zuschauer am vergangenen Freitag zunichtemachte. Der Marktanteil fiel von 1,3 auf 1,1 Prozent. In der Zielgruppe sank der Wert von 2,6 Prozent am Freitag auf nun erschreckend schwache 0,9 Prozent. Nur 0,02 Millionen 14- bis 49-Jährige schalteten ein. Die von Immoscout24 gesponserte Live-Sendung bleibt damit weiterhin ein Flop.Dies ist vor allem deshalb schlecht, da auch das Folgeprogramm von RTLZWEI seit dem Start des Immobilien-Formats zu kämpfen hat.kam diesen Montag mit 0,17 Millionen Zuschauern ab drei Jahren nur auf 2,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.machte seine Sache ab 19:05 Uhr mit einer Reichweite von 0,34 Millionen etwas besser, doch auch die gemessen 3,7 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen sind nicht zufriedenstellend.