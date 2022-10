«Killing Eve»-Firma wird von der BBC übernommen

England

Der Drehbuchautor Mark Linsey soll künftig aus Los Angeles arbeiten.

Die BBC Studios werden Sid Gentle Films, die Produktionsfirma hinter Hits wie «Killing Eve» und «Ragdoll», zu 100 Prozent übernehmen. Im Jahr 2018 erwarb das Unternehmen einen Anteil von 51 Prozent an Sid Gentle, das 2013 von Sally Woodward Gentle zusammen mit Lee Morris und Henrietta Colvin gegründet wurde.BBC Studios, der kommerzielle Produktions- und Vertriebszweig der BBC, ist bestrebt, sein Portfolio an britischen Drehbuchlabels auszubauen. Es besitzt bereits Lookout Point («Happy Valley 3»), Clerkenwell Films («Somewhere Boy»), House Productions («Sherwood») und seit kurzem Firebird Pictures («Wahala») und ist Mehrheitsaktionär von Baby Cow («Chivalry»)."Unter der Leitung von Mark Linsey, dem früheren BBC-Fernsehdirektor und Chief Creative Officer der BBC Studios, investieren wir in die aufregendsten Talente und kreativen Labels Großbritanniens", sagte Fussell in seiner Mipcom-Ansprache. "Ich freue mich sehr, heute mitteilen zu können, dass Mark von London nach L.A. umziehen wird, um das Engagement der BBC Studios an der Westküste und unsere gemeinsamen kreativen Ambitionen weiter auszubauen."