Das Erste schickt Astronaut Alexander Gerst auf Expedition

TV-News

Die zweiteilige Dokumentation über die Extreme der Erde soll an den Weihnachten im Ersten ausgestrahlt werden.

Vor knapp zwei Jahren ging der Astronaut Alexander Gerst ins „Eis der Antarktis“ und begeisterte dabei fast dreieinhalb Millionen Menschen mit seinen Erfahrungen. Zwei Jahre später hat Das Erste zwei neue Ausgaben vonangekündigt, die den Geophysiker erneut ins ewige Eis schicken, diesmal aber an den Nordpol. Außerdem wird Gerst in die Tiefen des Atlantiks abtauchen. Gesendet wird die zweiteilige Dokumentationsreihe am 25. und 26. Dezember jeweils um 19:15 Uhr im Ersten. Die beiden Filme „Im Herz der Arktis“ und „In der Tiefe des Atlantiks“ stehen zum Streamen bereits ab dem 19. Dezember in der ARD Mediathek bereit.In „Im Herz der Arktis“ besucht Gerst auf Spitzbergen für die Klimaforschung die nördlichste Siedlung der Welt, steigt hinab ins enge Labyrinth der Eishöhlen und unterstützt Forscherteams bei der Erkundung von Gletschern, die nur mit Hundeschlitten erreichbar sind. Dabei zeigt er auf, dass die Arktis als Epizentrum des Klimawandels gilt, und wie dramatisch das Eis verschwindet und sogar globale Wettersysteme aus der Balance bringt. „In der Tiefe des Atlantiks" folgt Gerst zusammen mit der Meeresbiologin Antje Boetius vor den Azoren den Routen von Walen und begibt sich auf eine Expedition in die Tiefsee, 1.000 Meter unter den Wellen.«Alexander Gerst auf Expedition» ist eine Produktion von dem Autorenduo Luise Wagner und Lars Abromeit für Gruppe 5 Filmproduktion. Der Zweiteiler knüpft an die Doku von vor zwei Jahren an, die ebenfalls in der ARD Mediathek abrufbar ist.