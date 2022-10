VOX plant neue Musikshow für die Primetime

TV-News

In «Song Clasch» betreten prominente Zweier-Teams in mehreren direkten Duellen gegeneinander an, um das Publikum von ihren Gesangsauftritten zu überzeugen. Janin Ullmann moderiert die Show.

Der Fernsehsender VOX macht Jahr für Jahr gute Erfahrungen mit der Musik-Sendung, die von der Produktionsfirma Bildergarten Entertainment produziert wird und in der vergangenen Staffel bis zu 10,0 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe abwarf. Eben jene Firma hat nun den Auftrag des Kölner Senders erhalten eine weitere Show umzusetzen, die auf den Namenhört. Die Produktion zweier Ausgaben soll noch in dieser Woche am Freitag und Samstag im MMC Coloneum stattfinden.VOX verspricht bei der Sendung „prominente Gesangsauftritte, spektakuläre Live-Performances und jede Menga Spaß in cooler Clubatmosphäre“. Teilnehmer der Sendung sind «Galileo»-Moderatorin Claire Oelkers, Komikerin Mirja Boes, «Club der roten Bänder»-Darsteller Tim Oliver Schulz, Schauspieler Tom Beck, Fernsehkoch Nelson Müller sowie Moderatorin Annett Möller. Sie bilden Zweier-Teams und treten mit außergewöhnlichen Gesangsauftritten in mehreren direkten Duellen zum musikalischen Battle auf der Showbühne an.Das Studio-Publikum darf dann per Voting entscheiden, welche Performance mehr überzeugt hat. Moderiert wird die neue VOX-Musikshow von Janin Ullmann. Die Ausstrahlung ist für 2023 vorgesehen.