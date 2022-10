«Mary & George»: AMC und Sky casten Julianne Moore als Hauptdarstellerin

TV-News

Die Serie beruht auf der wahren Geschichte von Mary Villiers, die die ihren schönen Sohn George dazu brachte, König James I. zu verführen und dessen einflussreicher Geliebter zu werden.

Sky Studios und AMC Networks haben bei Hera Pictures die achtteilige Dramaseriebestellt, die Ende des kommenden Jahr auf Sky in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie in Großbritannien, Irland und Italien erscheinen wird. Als Hauptdarstellerin der Serie, die auf der Geschichte von Mary Villier basiert, wurde die Oscar- und BAFTA-prämierte Schauspielerin Julianne Moore («Still Alice – Mein Leben ohne Gestern») besetzt. Villiers brachte ihren schönen Sohn George dazu, König James I. zu verführen und dessen einflussreicher Geliebter zu werden. Mit unverfrorenen Intrigen entwickelten sich die aus einfachsten Verhältnissen stammenden Villiers zum reichsten und einflussreichsten Mutter-Sohn-Gespann, das England je gesehen hatte. Die Dreharbeiten sollen Anfang 2023 beginnen.Weitere Rollenbesetzungen wurden noch nicht bekannt gegeben. Das Drehbuch kommt von dem gefeierten Dramatiker DC Moore («Killing Eve», «Temple») und ist inspiriert von dem Sachbuch "The King's Assassin" von Benjamin Woolley. Der Hauptregisseur ist Oliver Hermanus. Sam Hoyle wird als Executive Producer für Sky Studios tätig sein. Liza Marshall ist neben DC Moore und Oliver Hermanus Executive Producer für Hera Pictures.„Mary Villiers war eine Frau, die durch ihr eigenes Handeln zu einer mächtigen und einflussreichen Figur im jakobinischen London aufstieg. Es ist eine gewaltige, aber auch aufregende Herausforderung, sie auf der Leinwand zum Leben zu erwecken“, so Julianne Moore über ihre Rolle in der achtteiligen Miniserie.Liza Marshall, Ausführende Produzentin für Hera Pictures, fügt an: „Die unglaubliche Julianne Moore ist unsere Traumbesetzung für Mary – eine Frau, die von ihren Zeitgenossen verdammt wurde, aber immer die klügste Person im Raum war. Unbeugsame Frauen wie Mary sind zu oft aus der Geschichte herausgeschrieben worden, aber mit DC Moores brillanten Drehbüchern und Oliver Hermanus' Regie werden rufen wir ihre außergewöhnliche Geschichte in einer einzigartigen, unübersehbare Serie zurück."DC Moore, Autor & ausführender Produzent erklärt: „Seit ich das erste Mal von Mary Villiers Leben gelesen habe – und darüber, was sie gemeinsam mit ihrem Sohn George erreicht hat – war ich besessen davon, diese Geschichte auf die Leinwand zu bringen. Zwischen King James oft ignorierter Liebe und Lust zu Männern, Marys außergewöhnlichem Aufstieg als Frau in einer Männerwelt und Georges (vielen, vielen) sexuellen und politischen Eroberungen, ist dies eine zutiefst reiche und bisher noch nicht auf der Leinwand erzählte Geschichte über zwei 'Bürgerliche', die alles, was sie wollten, erobert haben.“