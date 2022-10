Simu Liu wird Darsteller in «Seven Wonders»

US-Fernsehen

Der Schauspieler aus «Shang Chi and the Legend of Ten Rings» bekannt.

Der Darsteller des Marvel-Filmes «Shang Chi and the Legend of Ten Rings», der auch als Regisseur von «Fast & Furious»-Franchises bekannt ist, Simu Liu, übernimmt die Hauptrolle in einer Serienadaption des Ben-Mezrich-Romans, die sich derzeit bei Amazon in der Entwicklung befindet.Laut der offiziellen Ankündigung folgt die Serie "dem brillanten Botaniker und Abenteurer Dr. Nate Grady (Liu), der sich mit der schlüpfrigen internationalen Fixerin Sloane Seydoux zusammentut, um in einem atemlosen Wettlauf ein uraltes Geheimnis zu lösen, das mit den sieben antiken Weltwundern zusammenhängt."Adam Cozad («Jack Ryan: Shadow Recruit») wird die Adaption schreiben und produzieren, während Justin Lin als Regisseur und ausführender Produzent über Perfect Storm Entertainment an Bord ist. Salvador Gatdula und Andrew Schneider von Perfect Storm sind ebenfalls als ausführende Produzenten tätig, zusammen mit Beau Flynn von Flynn Picture Co. Scott Sheldon ist Co-Executive Producer. Universal Television, mit dem Perfect Storm einen Gesamtvertrag abgeschlossen hat, ist das Studio. Laut Amazon stammt die Idee für die Serie von Flynn und Mezrich, die das Buch gemeinsam entwickelt haben.