Alles wie immer: Joko & Klaas holen tolle Werte

Quotennews

Das Gesamtpublikum könnte zwar höher sein, aber insgesamt kann ProSieben mit der Leistung am Dienstagabend zufrieden sein.

Der Fernsehsender ProSieben schickte seine Sendergesichter Joachim Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf wieder auf Sendung. Der Start der fünften-Staffel stand um 20.15 Uhr an, bis 23.20 Uhr waren im Durchschnitt 1,24 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren dabei. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum wurde mit 5,1 Prozent beziffert. Bei den Umworbenen wurden dieses Mal 0,87 Millionen eingefahren, der Marktanteil lag bei 14,7 Prozent. Da Joko & Klaas verloren haben, werden sie drei Ausgaben von «Galileo» moderieren.Im Anschluss folgte. Die Show mit Klaas Heufer-Umlauf wurde dieses Mal von 0,39 Millionen Menschen ab drei Jahren gesehen, die Florida-TV-Produktion sicherte sich 3,6 Prozent Marktanteil. Die 70-minütige Late-Night-Show, die im Vorfeld mit verbotenem Sendematerial beworben wurde, kam in dieser Woche auf 0,28 Millionen Umworbene. Klaas sorgte für einen Marktanteil von tollen 11,5 Prozent. Im Anschluss kam die Wiederholung vonnoch auf 12,6 Prozent in der Zielgruppe.Nur noch wenige Tage bis Halloween: Statt auf die rund 30 Grusel-Geschichten derzu setzen, begann ProSieben am Dienstagvorabend mit der Wiederholung der 30. Staffel. Die Geschichten "Bart ist nicht tot" und „Heartbreak Hotel“ verfolgten 0,37 und 0,42 Millionen Fernsehzuschauer. Die Episoden kamen auf 0,27 sowie 0,34 Millionen junge Zuschauer, sodass man ab 18:10 Uhr auf mittelmäßige 8,3 und 9,2 Prozent Marktanteil kam.