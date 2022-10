Preisgekrönte Sketch-Show wird weitergedreht

US-Fernsehen

Gleich drei neue Darsteller wird es bei der HBO-Serie «A Black Lady Sketch Show» geben.

Die mit dem Emmy ausgezeichnete HBO-Comedyserievon Robin Thede hat mit den Dreharbeiten zur vierten Staffel begonnen. Die von Thede kreierte und von ihr gespielte Sketch-Show wurde im Juni nach einer starken dritten Staffel verlängert, die zwei Emmys einbrachte. Die ersten drei Staffeln der Sketch-Serie haben 13 Emmy-Nominierungen und drei Siege eingebracht.Das Branchenblatt ‚Variety‘ berichtet, dass die Produktion jetzt in Los Angeles im Gange sei, wobei die wiederkehrenden Hauptdarsteller Thede, Gabrielle Dennis und Skye Townsend einen neuen Sketch (unter der Regie von Stokes) ankündigen, der im "Brothaby's" spielt. In Staffel vier gibt es mit DaMya Gurley, Tamara Jade und Angel Laketa Moore drei neue Darstellerinnen, die sich dem Spaß anschließen, während die Sketch-Serie weiterhin "schwarze Frauen zeigt, die in einer magischen Realität, die traditionelle Erwartungen untergräbt, nachvollziehbare und lustige Erfahrungen machen."Ashley Nicole Black, die seit Staffel eins zur Stammbesetzung gehört, wird in den neuen Folgen nicht mehr dabei sein. "Wir sind unserer Schwester, der Emmy-Preisträgerin Ashley Nicole Black, für immer zu Dank verpflichtet, deren Beiträge als Autorin und Darstellerin in «A Black Lady Sketch Show» über drei Staffeln hinweg unsere Serie und die Geschichte der Comedy unauslöschlich geprägt haben", so Thede in einem Statement zum Start der neuen Staffel. "Sie wird immer ein Teil unserer Familie sein und wir drücken ihr die Daumen, dass sie ihren Weg der Größe fortsetzt."