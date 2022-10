Ryan Murphy dominiert die Netflix-Charts

International

Sein Neustart «The Watcher» verdrängt «Monster» über Jeffrey Dahmer auf den zweiten Rang.

Im vierten Jahr seines fünfjährigen Netflix-Vertrags hat Murphy nun schon vier Wochen in Folge den meistgesehenen Titel der Woche auf dem Streamingdienst. In den vorangegangenen drei Wochen war es, die limitierte Serie mit Evan Peters in der Hauptrolle des Serienmörders Jeffrey Dahmer, die sich nun auf Platz 2 geschoben hat.Vom 10. bis 16. Oktober steht, Murphys Miniserie, die in den ersten vier Tagen ihrer Ausstrahlung 125 Millionen Zuschauer erreichte, an der Spitze der Tabelle. Der Mystery-Thriller, der gemeinsam mit Ian Brennan entwickelt wurde und auf einer wahren Geschichte basiert, die ursprünglich in einem Artikel des ‚New York Magazine‘ aus dem Jahr 2018 erzählt wurde, zeigt Naomi Watts und Bobby Canavale als Ehepaar, das verfolgt wird.In der dritten Woche der Verfügbarkeit wurde «Monster» 122,8 Millionen Stunden lang gesehen. Die Serie hat seit ihrer Premiere am 21. September insgesamt 824,2 Millionen Sehstunden erreicht und ist nach Staffel vier von «Stranger Things» die zweitmeistgesehene englischsprachige Serie, die Netflix je hatte. Diesen Status erreichte sie letzte Woche, als sie 701,4 Millionen Sehstunden erreichte. (Netflix erstellt seine Beliebtheitstabelle, indem es die Zuschauerzahlen eines Titels in den ersten 28 Tagen auf dem Streamer misst).