Tele 5 zeigt auch «Star Trek: Picard»

TV-News

Zuwachs für den „Star Trek Montag“ bei Tele 5. Neben «Star Trek: Discovery» zeigt der Sender ab Ende November auch Sir Patrick Stewart in seiner ikonischen Rolle.

«Das nächste Jahrhunder», «Deep Space Nine», «Raumschiff Voyager» und «Discovery» – das-Portfolio von Tele5 ist breit aufgestellt. Ab dem 28. November erhält der „Star Trek Montag“ dennoch Zuwachs, denn ab jenem Montag wird der Warner-Bros.-Discovery-Sender auchausstrahlen, also jene Serie, die sich um Sir Patrick Stewarts ikonische Rolle als Captain Jean-Luc Picard dreht.Während «Star Trek: Deep Space Nine», «Star Trek: Raumschiff Voyager» und «Star Trek: Das nächste Jahrhundert» montags bis freitags das Vorabendprogramm bei Tele 5 bestücken, wird «Picard» immer montags um 21:15 Uhr im Anschluss an «Star Trek: Discovery» ausgestrahlt, geplant ist zunächst die Übertragung der ersten Staffel, die Anfang dieses Jahres auch bei RTLZWEI im Programm war, aber in einer dreitätigen Marathonprogrammierung lediglich 3,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe abwarf. Im März erschien beim Streamingdienst Prime Video die zweite Staffel mit ebenfalls zehn Episoden.Inhaltlich spielt «Star Trek: Picard» am Ende des 24. Jahrhunderts, und 14 Jahre nach Jean-Luc Picards (Stewart) Ausscheiden aus der Sternenflotte. Zu dieser Zeit lebt er ein ruhiges Leben auf seinem Weingut, dem Château Picard. Als er von der geheimnisvollen jungen Frau Dahj (Isa Briones) aufgesucht wird, die seine Hilfe braucht, merkt er bald, dass alles womöglich mit seiner eigenen Vergangenheit verknüpft ist. Ebenfalls in der ersten Staffel zu sehen sind Alison Pill (Agnes Jurati), Evan Evagora (Elnor), Michelle Hurd (Raffi Musiker), Santiago Cabrera (Cristóbal Rios) und Harry Treadaway (Narek) sowie Brent Spiner (Data), Jonathan Del Arco (Hugh), Jonathan Frakes (William Riker), Jeri Ryan (Seven of Nine) und Marina Sirtis (Deanna Troi).