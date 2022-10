«Schumacher»: RTL holt Netflix-Doku ins Free-TV

TV-News

Die fast zweistündige Dokumentation wird Teil eines großen Motorsportabends bei RTL. Zuvor ist der Große Preis von Brasilien zu sehen.

Vor etwas mehr als einem Jahr feierte bei Netflix die Dokumentationüber die Rennsportlegende Michael Schumacher ihre Premiere beim Streamingdienst. Inzwischen ist die fast zweistündige Doku nicht mehr abrufbar, doch Fans des einstigen Ferrari-Piloten müssen nicht auf die Doku verzichten. RTL hat nun angekündigt, «Schumacher» am 13. November ab 21:15 Uhr auszustrahlen – als Teil eines großen Motorsportabends.Im Vorlauf überträgt RTL das vorletzte Formel-1-Rennen der aktuellen Saison, den Großen Preis von Brasilien aus São Paulo. Moderator Florian König begrüßt die Zuschauer ab 17:45 Uhr (Rennstart: 18:55 Uhr) live von der Rennstrecke, dem einstigen Schauplatz des letzten Rennens von Michael Schumacher in den beiden Abschiedsjahren 2006 und 2012. Passend zum großen Motorsportabend im Zeichen der Rennfahrerlegende, wird Ralf Schumacher ein weiteres Mal als Gast-Experte für RTL im Einsatz sein. Live aus Interlagos kommentieren Heiko Wasser und Christian Danner. Für aktuelle Stimmen aus dem Paddock sorgt Boxenreporter Kai Ebel.„Wir freuen uns, dass die Dokumentation über Michael ihre Free-TV-Premiere nun bei RTL feiert – schließlich verbindet ihn und RTL eine lange, gemeinsame Geschichte mit der Formel 1. Die Dokumentation erzählt von Michaels Aufstieg aus einfachen Verhältnissen zu einem der größten globalen Superstars, dessen Loyalität, Leidenschaft und Willenskraft für viele auch heute noch Inspiration sind. Als Mensch ist er sich dabei immer treu geblieben. Seiner Familie ist es eine Herzensangelegenheit, in diesem Film seine Geschichte zu erzählen“, erklärt Sabine Kehm, langjährige Managerin der Familie Schumacher.Produziert wurde «Schumacher» von der Hamburger Filmproduktionsfirma B|14 FILM GmbH. Zu sehen sind nebem seinem Vater und Bruder Ralf auch Schumachers Ehefrau Corinna, die gemeinsamen Kinder Gina und Mick sowie seine engsten Wegbegleiter, die die Geschichte eines begnadeten Talents, leidenschaftlichen Kämpfers und bedingungslosen Teamplayers erzählen.