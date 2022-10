Das plant RTL zum Spendenmarathon

TV-News

Neben dem obligatorischen Promi-Special von «Wer wird Millionär?» deckt Mario Barth im Namen der Kinder auf und «Das perfekte Dinner» kocht für den guten Zweck.

Auch in diesem Jahr startet RTL wieder den traditionellen „RTL-Spendenmarathon“. Moderator und Schirmherr Wolfram Kons eröffnet das alljährliche Spendensammeln diesmal am Donnerstag, den 17. November, um 18:00 Uhr, gemeinsam mit Michaela May, Rea Garvey, Erdogan Atalay und Birgit Schrowange, die als Projektpaten Spenden für ausgewählte Kinderhilfsprojekte sammeln. Teil des Programms am Donnerstag wird dann auch wieder das obligatorischesein, bei dem Quizmaster Günther Jauch mit noch unbekannten Promis um eine Million Euro für den guten Zweck spielt.Außerdem plant RTL am Mittwoch, 16. November, eine Spezial-Ausgabe von, die den Untertitel „Alles für unsere Kinder“ trägt. Darin zeigen der Berliner Comedian und seine prominenten Schnüffler die schlimmsten Fälle, in denen Städte, Kommunen und Länder ihre Kinder im Stich lassen, wie es in der Programmankündigung heißt. Dadurch sollen die eine Stimme bekommen, die sich nicht wehren können.Derweil beteiligt sich auch VOX am Spendenmarathon und lässt die Teilnehmer beiam werktäglichen Vorabend zwar einmal mehr um die Gewinnsumme von 3.000 Euro kochen, doch der Gewinner wird das Geld automatisch dem RTL-Spendenmarathon zukommen lassen.Unterdessen treten am Sonntag, 13. November, um 20:15 Tim Mälzer und Steffen Henssler Uhr inzum fünften Mal gegeneinander an. Das Duell steht aktuell bei einem ausgeglichen Zwischenstand von 2:2. Als prominente Kundschaft der beiden Pop-up-Lieferdienste sind diesmal Jeannette Biedermann, Evelyn Weigert, Frank Elstner und Steven Gätjen dabei.