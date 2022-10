«Rust» geht weiter

Kino-News

Aber das Filmteam wird nicht mehr in New Mexico drehen.

Die Produktion vonwird im Januar wieder aufgenommen, mehr als ein Jahr nachdem die Kamerafrau Halyna Hutchins am Set erschossen wurde. Die Produktion wird jedoch nicht nach New Mexico zurückkehren, wo eine strafrechtliche Untersuchung und ein staatliches Verfahren zur Sicherheit am Arbeitsplatz noch nicht abgeschlossen sind.Die Produktion ist noch auf der Suche nach einem neuen Drehort, aber Kalifornien sei eine Möglichkeit, sagte Melina Spadone, die Anwältin von Rust Movie Productions LLC.Die Produktionsfirma gab am 5. Oktober eine Einigung mit Matthew Hutchins, dem Witwer der Kamerafrau, bekannt. Die Vereinbarung sieht vor, dass die Produktion nach einer 15-monatigen Unterbrechung wieder aufgenommen werden kann. Matthew Hutchins sagte in einer Erklärung, dass die Fertigstellung des Films eine Möglichkeit sei, "Halynas letztes Werk zu würdigen".