VOX legt «Das spanische Dorf» später in den Abend

TV-News

Künftig gibt es um 20:15 Uhr neue Auswanderer-Geschichten von «Goodbye Deutschland!» zu sehen.

VOX passt sein Programm am Freitagabend an, nachdem die 20:15-Uhr-Sendungauch in Woche drei hinter den Quotenerwartungen zurückblieb. Die erste Hälfte der sechsteiligen Staffel brachte es durchschnittlich nur auf 0,61 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, was einem Marktanteil von miesen 2,4 Prozent entsprach. In der Zielgruppe fiel das Ergebnis kaum besser aus, denn für den Neustart interessierten sich nur 0,24 Millionen 14- bis 49-Jährige, sodass sich die Marktanteile zwischen 3,7 und 4,8 Prozent bewegten.Ab dem kommenden Freitag, 21. Oktober, zieht der Sender nun Konsequenzen aus der schwachen Performance und sendet «Das spanische Dorf» künftig nicht mehr um 20:15 Uhr, sondern schickt die Produktion von RTL Studios künftig um 22:15 Uhr auf Sendung. Drei Folgen verbleiben. Zur besten Sendezeit muss dagegen einmal mehrherhalten. Vom VOX-Klassiker gibt es drei neue Folgen zu sehen.In «Das spanische Dorf» geht es konkret um das Bergdorf Rubite, das renovierungsbedürfte Häuser günstig an Deutsche verkauft, damit diese als Gegenleistung mit ihren Geschäftsideen das Dorf wiederbeleben. Das Problem: Es gibt mehr Interessenten als Häuser. Inhalt der Sendung ist, dass die Kandidaten den Dorfrat mit ihren Ideen überzeugen müssen, um einen Platz in dem 100-Seelen-Dorf ohne Supermarkt zu erhalten.