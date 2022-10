Primetime-Check

Wie schlug sich «Bauer sucht Frau» bei RTL? Punktete Das Erste mit König Fußball?

Das Erste übertrug am Montag die DFB-Pokal-Partie zwischen Darmstadt und Gladbach, die sich 3,84 Millionen Fußball-Fans ansahen. Die Übertragung kam auf 15,0 Prozent Marktanteil und sicherte sich 13,2 Prozent bei den jungen Menschen (0,84 Millionen). Mit der Kurz-Version derfuhr man 3,08 Millionen Zuschauer ein, das bedeutete 11,2 sowie 11,7 Prozent Marktanteil.Das ZDF wiederholtemit dem Film „Alle lieben Elin“, der auf 4,26 Millionen Zuseher kam. Dassorgte im Anschluss noch für 3,73 Millionen, die Marktanteile lagen bei 15,3 sowie 14,3 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen sicherte sich die Produktionen 3,7 und 6,1 Prozent.lockte 3,75 Millionen Zuschauer zu RTL , mit 0,90 Millionen Umworbenen fuhr man 13,5 Prozent ein.sorgte für 1,24 Millionen Zuseher, der Marktanteil bei den jungen Leuten belief sich auf 14,7 Prozent.Der Doppelpackundließen sich 1,38 und 1,32 Millionen Zuschauer nicht entgehen, die Produktion sorgte für 6,4 und 6,0 Prozent in der Zielgruppe. Eine neue-Ausgabe unterhielten 0,86 Millionen Zuschauer bei VOX , die Fernsehstation sicherte sich in der Zielgruppe 5,4 Prozent.brachte RTLZWEI 0,67 Millionen Zuseher, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 5,4 Prozent ermittelt. Der Blockbusterfuhr 0,45 Millionen Zuschauer ein, bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zusehern erreichte Kabel Eins 4,0 Prozent Marktanteil.