Netflix-CCO: Wir geben ungefähr das richtige Maß aus

Wirtschaft

Ted Sarandos, Co-CEO und Chief Content Officer, meint, es laufe "immer besser", was das Budget des Unternehmens für die Ausgaben für Inhalte in Höhe von 17 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 angeht. "Sowohl der Umfang und die Größenordnung als auch die Reichweite und die Regelmäßigkeit der Hits verbessern sich", sagte Sarandos während des aufgezeichneten Interviews mit seinen Stars, das am Dienstagnachmittag nach der Bekanntgabe der Ergebnisse für das dritte Quartal veröffentlicht wurde."Daher fühle ich mich bei den 17 Milliarden Dollar an Ausgaben für Inhalte immer wohler, denn wir müssen immer besser darin werden, mehr Wirkung pro ausgegebener Milliarde Dollar zu erzielen als alle anderen. Und genau darauf konzentrieren wir uns. Ich denke also, dass unsere Ausgaben in etwa das richtige Niveau haben. Und wenn wir den Umsatz wieder steigern, werden wir diese Zahl natürlich überprüfen. Aber wir sind in dieser Hinsicht sehr diszipliniert“, so der Programmchef weiter.Im weiteren Verlauf des Netflix-Interviews sprach Sarandos über einen mit Spannung erwarteten Hit für Netflix im vierten Quartal, die «Knives Out»-Fortsetzung, die in die Kinos kommen wird – allerdings nur für eine Woche und auf begrenzten Leinwänden. "Wir wollen unsere Mitglieder mit Netflix-Filmen auf Netflix unterhalten", sagte Sarandos. "Darauf konzentrieren wir unsere ganze Energie und die meisten unserer Ausgaben. Unsere Filme werden auf Filmfestivals in der ganzen Welt gezeigt, weil sie sehr gefragt sind und von den besten Filmemachern der Welt produziert werden. Für all diejenigen, die nicht in eine Stadt kommen können, in der ein Festival stattfindet, ist dieser einwöchige Kinostart auf 600 Leinwänden eine Möglichkeit, Zugang zu dem Film zu schaffen und die Aufmerksamkeit auf ihn zu lenken, genau wie wir es auf diesen Festivals tun."